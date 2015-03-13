Портнягин сможет сыграть с «Тереком»

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13 марта 2015, 10:32

Генеральный директор «Рубина»на встрече с болельщиками рассказал о том, как себя чувствуют- Игорь тренируется по обычной программе с командой. Портнягин, к счастью, чувствует себя хорошо и настроен играть. Врачи говорят, что он будет играть (с «Тереком»). Карлос Эдуардо также тренируется, но окончательное решение по нему примет тренерский штаб «Рубина».