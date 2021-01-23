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Уилшир: «Надеюсь, что Озил сможет добиться успеха в Турции»

23 января 2021, 11:45

Бывший полузащитник «Арсенала» Джек Уилшир, который недавно перешел в «Борнмут», прокомментировал трансфер хавбека Месута Озила в «Фенербахче».

Мы не говорили с Озилом на эту тему. Мы с ним дружили, когда играли вместе в «Арсенале». У нас были действительно хорошие отношения на поле и за его пределами. Я уверен, что ему было так же тяжело не играть, как и мне. Непросто быть в положении, когда тебе не предоставляют возможность бороться за место в составе.

У игроков могут быть плохие матчи, но не получать свои шансы на поле — это ужасно. В подобной ситуации сложно на что-то повлиять. Надеюсь, что Месут сможет добиться успеха в Турции.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
23 января в 14:29
Тяжело думаю это будет!Но может и реанимировать карьеру , если захочет)
ЮЗИК
ЮЗИК
23 января в 13:52
Два друга по несчастью, а ведь на обоих ещё Венгер расчитывал
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 12:34
Добьётся,этож Озил!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
23 января в 12:19
То что с Озилом, произошло в "Арсенале" достаточно непонятно и печально. Не берусь и не буду судить, кто больше в этом виноват - сам Озил или руководство клуба. Как это обычно бывает в жизни, вина есть на обоих сторонах. Месут явно талантливый игрок, и на фоне критики после произошедшего в "Арсенале" наверное попробует по полной проявить себя в турецком чемпионате. Тем более тоска по большому футболу у Озила наверное накопилась в достаточной мере. Болельщикам "Фенербахче" можно только позавидовать, что благодаря стечению обстоятельств у них оказался такой игрок.
Cat01
Cat01
23 января в 12:14
Это хорошо удачи
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 января в 12:08
Озил - сбитый летчик.
Loko57
Loko57
23 января в 11:51
Желаю удачи.
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