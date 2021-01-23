Уилшир: «Надеюсь, что Озил сможет добиться успеха в Турции»

Бывший полузащитник «Арсенала» , который недавно перешел в «Борнмут», прокомментировал трансфер хавбека в «Фенербахче».

Мы не говорили с Озилом на эту тему. Мы с ним дружили, когда играли вместе в «Арсенале». У нас были действительно хорошие отношения на поле и за его пределами. Я уверен, что ему было так же тяжело не играть, как и мне. Непросто быть в положении, когда тебе не предоставляют возможность бороться за место в составе.

У игроков могут быть плохие матчи, но не получать свои шансы на поле — это ужасно. В подобной ситуации сложно на что-то повлиять. Надеюсь, что Месут сможет добиться успеха в Турции.