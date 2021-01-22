Гвардиола — о Суперлиге: «Нам нельзя потерять национальные чемпионаты»

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением об идее создания европейской Суперлиги.

Считаю, что нам нельзя потерять национальные чемпионаты. Что подобное будет значить для Кубка Англии, для наших лиг?

Что от нас требуется, так это усиливать каждый европейский чемпионат. Меньшее количество команд, более качественные чемпионаты. Нужно усилить Лигу 1, Лигу 2, АПЛ через уменьшение числа участников. Нужно идти к качеству через количество.