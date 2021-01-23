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Роджерс — об Эриксене: «Надо учитывать финансовое положение клуба»

23 января 2021, 10:28

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи, что клуб проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену.

Мы потеряли полузащитника Денниса Прата. В идеале мы хотели бы подписать кого-то более агрессивного, если этот игрок будет доступен. Но это очень сложно реализовать.

Некоторые футболисты вне нашего ценового диапазона. Надо учитывать финансовое положение клуба. Но это не значит, что мы не сможем заполучить очень хороших игроков.

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shlifen
shlifen
24 января в 18:16
Лестер всё таки довольно скромный по возможностям клуб, который однако сумел за вменяемые деньги приобрести костяк из довольно неплохих исполнителей - Ндиди (17 млн.), Мэддисон (25 млн.), Варди (1,2 млн.), Шмейхель (2 млн. евро), Перейра (22 млн), Барнс (вообще воспитанник клуба). Только Тилеманс выбивается немного - 45 млн. евро. Зато заметно, что клуб особо не переплачивает за игроков, и со средним для АПЛ бюджетом стабильно борется за топ-4.
Если бы не запросы Эриксена и его агента, по зарплате - то я бы даже сказал, что это крутой для Лестера переход, а для датчанина - отличная возможность играть стабильно в основе и "реанимировать" свою карьеру после потерянного года в Интере. Однако Роджерс прав, Лестер просто не потянет во времена кризиса такой переход, а сам датчанин, видимо хочет играть только в топ-клубе...
beefs
beefs
23 января в 11:02
Да, сейчас с финансами туговато не только вам...
ОПС
ОПС
23 января в 10:30
От Финансов сейчас все зависит и не только в футболе.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
23 января в 10:29
Финансы поют романсы
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