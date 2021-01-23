Роджерс — об Эриксене: «Надо учитывать финансовое положение клуба»

Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс прокомментировал слухи, что клуб проявляет интерес к полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену.
Мы потеряли полузащитника Денниса Прата. В идеале мы хотели бы подписать кого-то более агрессивного, если этот игрок будет доступен. Но это очень сложно реализовать.
Некоторые футболисты вне нашего ценового диапазона. Надо учитывать финансовое положение клуба. Но это не значит, что мы не сможем заполучить очень хороших игроков.
Если бы не запросы Эриксена и его агента, по зарплате - то я бы даже сказал, что это крутой для Лестера переход, а для датчанина - отличная возможность играть стабильно в основе и "реанимировать" свою карьеру после потерянного года в Интере. Однако Роджерс прав, Лестер просто не потянет во времена кризиса такой переход, а сам датчанин, видимо хочет играть только в топ-клубе...
Если бы не запросы Эриксена и его агента, по зарплате - то я бы даже сказал, что это крутой для Лестера переход, а для датчанина - отличная возможность играть стабильно в основе и "реанимировать" свою карьеру после потерянного года в Интере. Однако Роджерс прав, Лестер просто не потянет во времена кризиса такой переход, а сам датчанин, видимо хочет играть только в топ-клубе...