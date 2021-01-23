Роджерс — об Эриксене: «Надо учитывать финансовое положение клуба»

Главный тренер «Лестера» прокомментировал слухи, что клуб проявляет интерес к полузащитнику «Интера» .

Мы потеряли полузащитника Денниса Прата. В идеале мы хотели бы подписать кого-то более агрессивного, если этот игрок будет доступен. Но это очень сложно реализовать.

Некоторые футболисты вне нашего ценового диапазона. Надо учитывать финансовое положение клуба. Но это не значит, что мы не сможем заполучить очень хороших игроков.