ГлавнаяНовости

Сульшер: «Мы обсудим ситуацию с контрактом Кавани в ближайшем будущем»

19 февраля 2021, 20:42

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Эдинсона Кавани.

Я могу только сказать, что Эдинсон преуспел. Я был впечатлён им, он действительно влился в команду. Мы сядем и поговорим с ним в ближайшем будущем, чтобы узнать о его и наших планах.

Мы всегда общаемся с игроками. Учитывая ситуацию с его контрактом на данный момент, мы очень довольны тем, как он играет.

Напомним, что текущее соглашение Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, однако «красные дьяволы» имею опцию продления контракта ещё на один год.

Все новости
Слухи«Локомотив» не будет продлевать контракт с Лысовым
Сегодня, 16:45 Комментарии7
Слухи«Интер» собирается продлить контракты сразу с 4 игроками основы
Сегодня, 14:47 Комментарии3
ОфициальноЗащитник Бардсли продлил контракт с «Бёрнли»
Сегодня, 14:09 Комментарии3
Слухи«Милан» готов продлить контракт с Ибрагимовичем
Сегодня, 10:36 Комментарии6
Слухи«Рома» хочет продлить контракт с Мхитаряном, игрок пока сомневается
Сегодня, 09:29 Комментарии4
СлухиРамос и «Реал» ведут переговоры о продлении контракта
Сегодня, 09:08 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
20 февраля в 07:07
Еще на сезон надо продлевать. Марсьяль в этом сезоне никакой.
ЮЗИК
ЮЗИК
19 февраля в 22:45
Кавани всегда полезно играл, в любом клубе
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
19 февраля в 21:00
Старый конь борозды не испортит !
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
19 февраля в 20:58
Надеемся что не упустят его. Если надо пусть доплатят, а то гоняются за кем попало, а у себя под носом проморгают того, кто может принести большую пользу.
beefs
beefs
19 февраля в 20:45
Сульшер и руководство клуба примут правильное решение...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100