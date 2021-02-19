Сульшер: «Мы обсудим ситуацию с контрактом Кавани в ближайшем будущем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с контрактом нападающего Эдинсона Кавани.
Я могу только сказать, что Эдинсон преуспел. Я был впечатлён им, он действительно влился в команду. Мы сядем и поговорим с ним в ближайшем будущем, чтобы узнать о его и наших планах.
Мы всегда общаемся с игроками. Учитывая ситуацию с его контрактом на данный момент, мы очень довольны тем, как он играет.
Напомним, что текущее соглашение Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в конце сезона, однако «красные дьяволы» имею опцию продления контракта ещё на один год.