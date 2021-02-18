ЦСКА объявил о продлении контракта с Марио Фернандесом

ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Марио Фернандесом.
Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Предыдущий контракт действовал до лета 2022 года.
⚡ Марио Фернандес продлил контракт с #ЦСКА до окончания сезона-2023/24! 🔴🔵🔥🔥🔥 https://t.co/ZRJk3kehRF pic.twitter.com/lV1s8cbEZp— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) February 18, 2021
Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио», за который выступал в начале карьеры.
Накануне ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной».
Удачи ему и главное - без травм.
Всем здоровья.
Удачи ему и главное - без травм.
Всем здоровья.