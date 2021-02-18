ЦСКА объявил о продлении контракта с Марио Фернандесом

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18 февраля 2021, 11:54

ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником .

Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Предыдущий контракт действовал до лета 2022 года.

Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио», за который выступал в начале карьеры.