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ЦСКА объявил о продлении контракта с Марио Фернандесом

18 февраля 2021, 11:54

ЦСКА на официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Марио Фернандесом.

Новое соглашение с 30-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2023/2024. Предыдущий контракт действовал до лета 2022 года.

Фернандес перешёл в ЦСКА в 2012 году из «Гремио», за который выступал в начале карьеры.

Накануне ЦСКА сыграл вничью с «Картахеной».

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alexando1974
alexando1974
18 февраля в 16:00
правильно лучше первым парнем в рпл чем лавочником в Европе)
Храневец
Храневец
18 февраля в 15:50
Хорошая новость для армейцев .Удачи Марио !
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
18 февраля в 15:20
Отличная новость!
Как же нам повезло с Марио, один из лучших трансферов ЦСКА за всю историю. Спасибо Марио за преданность.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
18 февраля в 15:04
Можно только поздравить
Брулин
Брулин
18 февраля в 14:45
Вот такие преданные люди как Марио и нужны команде.
oFANATo
oFANATo
18 февраля в 13:50
Еще одна шикарная новость
после подписания новичков для ЦСКА.

Удачи СуперМарио.
blitz
blitz
18 февраля в 13:48
Молодец Марио!
Leha-ha50
Leha-ha50
18 февраля в 13:01
Будем откровенны, продление контракта напрашивалось само собой. Парень имел предложения от европейских клубов после ЧМ18, но предпочел остаться в ЦСКА, заявив , что его все устраивает в армейском клубе. Да и печальный опыт Красича , Хонды, Думбия у него был перед глазами. Парень не рвач , работяга , каких поискать , так что порадуемся тому , что парень еще не один год порадует нас своей игрой и в клубе , и в сборной.
Удачи ему и главное - без травм.
Всем здоровья.
КЭТиК
КЭТиК
18 февраля в 12:17
Фернандес принял правильное решение.
Союзник противников
Союзник противников
18 февраля в 12:16
Я бы удивился,прочитав иное.Его можно подписывать с формулировкой :Пока ему не надоест".Он всё равно лишнего не попросит и ничем не злоупотребит.
Lu4nik
Lu4nik
18 февраля в 12:14
не представляю Фернандеса, как и Акинфеева в другом ФК. Удачи!
particular
particular
18 февраля в 12:08
Прагматичный подход, кт позволяет придать стабильности позиции на годы...
Ironigor
Ironigor
18 февраля в 12:07
Очень здорово!!!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 февраля в 11:55
Это отличная новость
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