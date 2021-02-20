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Владельцы «Ман Сити» готовы предложить Месси 5-летний контракт

20 февраля 2021, 10:48

«Манчестер Сити» продолжает интересоваться нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.

Речь идет о 5-летнем соглашении, которое будет включать в себя 2-3 года в «Сити», после чего футболист сможет отправиться в «Нью-Йорк Сити», выступающий в MLS.

Данные клубы принадлежат холдингу City Football Group.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ BARCOFETT (комментарий удален) (раскрыть)
21 февраля в 16:41
Ты про Лео Месси или про его сына уже говоришь?)
Dexter2110
Dexter2110
20 февраля в 22:49
Все это чес, Сити официально заявили, что не общались ни летом не сейчас с Месси и Барселоной насчет контракта.
Это все фейк
Бубнин
Бубнин
20 февраля в 14:53
2-3 года продаж футболок в Англии, затем в США.
Брулин
Брулин
20 февраля в 14:28
ИМХО Лео лучше всего поехать в США. Покорять американский рынок и радовать тамошних болельщиков. Я не представляю его в другой европейской команде.
Да и по деньгам он только выиграет.
League1
League1
20 февраля в 14:10
    13 RUS
    13 RUS
    20 февраля в 12:30
    Псж ему бы лучше подошел, а в Англию, да еще 5 лет контракта в его годы...
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    20 февраля в 11:45
    Какие 5 лет? Видно же, что его предел - это ещё 2 года. В 35 он закончит играть в футбол.
    Nazi
    Nazi
    20 февраля в 11:16
    Спасибо Сити, если спасет Париж от этого тупомордого..
    Q-J-G
    Q-J-G
    20 февраля в 11:07
    Для Месси (в июне-34 года)-это хороший вариант, так как, в "Барселоне" "тьма беспросветная", и когда "пробьётся лучик в тёмное царство" - неизвестно, непонятно! Тот "лучик", с которого и начнётся возрождение "Барселоны". Но, Месси - 34 года, нет уже времени для ожиданий с надеждой на светлое будущее в "Барселоне"...

    Хосеп Гвардиола хороший, опытный тренер, который отлично знает Месси, как его достоинства, так и его недостатки. Поэтому, если Гвардиола приглашает Месси, значит он уверен в том, что Месси нужен МС, что от него будет реальная польза...

    Поэтому, пожалуй, вариант хороший для Месси, и как минимум, неплохой для "Манчестер Сити".
    David Young
    David Young ответ drug01 (раскрыть)
    20 февраля в 11:05
    Пока неизвестно, но однозначно очень дорого.
    drug01
    drug01
    20 февраля в 11:04
    А сколько будет это стоит
    КЭТиК
    КЭТиК
    20 февраля в 10:57
    Трудно будет отказаться от такого предложения.
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik
    20 февраля в 10:55
    Сдались они ему после того как отшили. 😀
    Gahi
    Gahi
    20 февраля в 10:50
    Долеко идущие планы.
    sv_1969
    sv_1969
    20 февраля в 10:50, ред.
    На футболках хотят свою дурь отбить
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