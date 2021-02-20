Владельцы «Ман Сити» готовы предложить Месси 5-летний контракт

«Манчестер Сити» продолжает интересоваться нападающим «Барселоны» Лионелем Месси.
Речь идет о 5-летнем соглашении, которое будет включать в себя 2-3 года в «Сити», после чего футболист сможет отправиться в «Нью-Йорк Сити», выступающий в MLS.
Данные клубы принадлежат холдингу City Football Group.
Хосеп Гвардиола хороший, опытный тренер, который отлично знает Месси, как его достоинства, так и его недостатки. Поэтому, если Гвардиола приглашает Месси, значит он уверен в том, что Месси нужен МС, что от него будет реальная польза...
Поэтому, пожалуй, вариант хороший для Месси, и как минимум, неплохой для "Манчестер Сити".
Хосеп Гвардиола хороший, опытный тренер, который отлично знает Месси, как его достоинства, так и его недостатки. Поэтому, если Гвардиола приглашает Месси, значит он уверен в том, что Месси нужен МС, что от него будет реальная польза...
Поэтому, пожалуй, вариант хороший для Месси, и как минимум, неплохой для "Манчестер Сити".