Владельцы «Ман Сити» готовы предложить Месси 5-летний контракт

1613807317

20 февраля 2021, 10:48

«Манчестер Сити» продолжает интересоваться нападающим «Барселоны» .

Речь идет о 5-летнем соглашении, которое будет включать в себя 2-3 года в «Сити», после чего футболист сможет отправиться в «Нью-Йорк Сити», выступающий в MLS .

Данные клубы принадлежат холдингу City Football Group.