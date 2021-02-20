«Барселона» нацелилась на Берната, у которого истекает контракт с ПСЖ

«Барселона» этим летом может подписать защитника «Пари Сен-Жермен» Хуана Берната, у которого в июне истекает контракт с клубом, утверждает источник.
Отмечается, что ПСЖ пока не собирается предлагать игроку продлить соглашение после тяжёлой травмы, которую 27-летний испанец получил в сентябре 2020 года.
«Барселона» следит за ситуацией с Бернатом и в ближайшие недели готова вступить в переговоры с футболистом.
Ждем выборов , может после них хоть что то изменится.
Всем здоровья.
Ждем выборов , может после них хоть что то изменится.
Всем здоровья.