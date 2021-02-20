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«Барселона» нацелилась на Берната, у которого истекает контракт с ПСЖ

20 февраля 2021, 06:59

«Барселона» этим летом может подписать защитника «Пари Сен-Жермен» Хуана Берната, у которого в июне истекает контракт с клубом, утверждает источник.

Отмечается, что ПСЖ пока не собирается предлагать игроку продлить соглашение после тяжёлой травмы, которую 27-летний испанец получил в сентябре 2020 года.

«Барселона» следит за ситуацией с Бернатом и в ближайшие недели готова вступить в переговоры с футболистом.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
20 февраля в 08:02
Еще недавно Барселона платила по сотне миллионов за игроков , которые совсем не оправдали надежд, а теперь дело дошло до свободных агентов. Совсем печальны дела у некогда грозного клуба. Барселона сейчас - это как наглядный пример нерадивого, бездумного руководства клубом. Долго же придется восстанавливать свое реноме , ломать - не строить.
Ждем выборов , может после них хоть что то изменится.
Всем здоровья.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
20 февраля в 07:37
А захочет ли сам Бернат?
КЭТиК
КЭТиК
20 февраля в 07:28
Вот только свободного агента Барселона и может сейчас взять.
ЮЗИК
ЮЗИК
20 февраля в 07:18
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