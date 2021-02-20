«Барселона» нацелилась на Берната, у которого истекает контракт с ПСЖ

1613793586

20 февраля 2021, 06:59

«Барселона» этим летом может подписать защитника «Пари Сен-Жермен» , у которого в июне истекает контракт с клубом, утверждает источник.

Отмечается, что ПСЖ пока не собирается предлагать игроку продлить соглашение после тяжёлой травмы, которую 27-летний испанец получил в сентябре 2020 года.

«Барселона» следит за ситуацией с Бернатом и в ближайшие недели готова вступить в переговоры с футболистом.