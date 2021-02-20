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«Арсенал» намерен подписать Хиля, которым интересуется «Барселона»

20 февраля 2021, 06:40

«Арсенал» рассчитывает приобрести вингера «Севильи» Брайана Хиля, на правах аренды выступающего за «Эйбар», информирует источник.

В услугах 20-летнего футболиста также заинтересована «Барселона».

В контракте Хиля с «Севильей» прописана сумма отступных в размере 40 млн евро. Однако сообщается, что испанец близок к подписанию нового соглашения с андалусийским клубом сроком на 4 года.

Источник отмечает, что в таком случае «Арсенал» не сможет позволить себе трансфер Хиля.

Напомним, «Ливерпуль», по слухам, намерен подписать полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса.

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Али Самаркандский
Али Самаркандский
20 февраля в 07:42
Туляки юморнули.
Gahi
Gahi
20 февраля в 06:48
Последнее слово за игроком, удачи.
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