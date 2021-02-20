«Арсенал» намерен подписать Хиля, которым интересуется «Барселона»

«Арсенал» рассчитывает приобрести вингера «Севильи» Брайана Хиля, на правах аренды выступающего за «Эйбар», информирует источник.
В услугах 20-летнего футболиста также заинтересована «Барселона».
В контракте Хиля с «Севильей» прописана сумма отступных в размере 40 млн евро. Однако сообщается, что испанец близок к подписанию нового соглашения с андалусийским клубом сроком на 4 года.
Источник отмечает, что в таком случае «Арсенал» не сможет позволить себе трансфер Хиля.
Напомним, «Ливерпуль», по слухам, намерен подписать полузащитника «Севильи» Лукаса Окампоса.