Михайлович — о борьбе с раком: «Глоток воздуха перестаёт быть данностью»

Главный тренер «Болоньи» рассказал о своей борьбе с лейкемией.

Когда ты находишься в больнице, многие вещи не так очевидны, как кажется. Даже глоток свежего воздуха перестает быть данностью. Это то, чего мне не хватало больше всего.

Теперь я стал более вдумчивым и терпеливым.