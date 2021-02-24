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Михайлович — о борьбе с раком: «Глоток воздуха перестаёт быть данностью»

24 февраля 2021, 10:33

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о своей борьбе с лейкемией.

Когда ты находишься в больнице, многие вещи не так очевидны, как кажется. Даже глоток свежего воздуха перестает быть данностью. Это то, чего мне не хватало больше всего.

Теперь я стал более вдумчивым и терпеливым.

Большую часть прошлого сезона 52-летний сербский специалист пропустил из-за борьбы с лейкемией.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
24 февраля в 12:58
Держись мужик ! Сил тебе и мужества !
112910415
112910415
24 февраля в 10:45
да
говорят, всё - и большое, и мелкое - меняет свою ценность ...
sv_1969
sv_1969
24 февраля в 10:38
Здоровья и только здоровья!
-CaНиTaр_Лeсa-_5
-CaНиTaр_Лeсa-_5
24 февраля в 10:34
Здоровья легендарному югославу
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