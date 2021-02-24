Михайлович — о борьбе с раком: «Глоток воздуха перестаёт быть данностью»

Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович рассказал о своей борьбе с лейкемией.
Когда ты находишься в больнице, многие вещи не так очевидны, как кажется. Даже глоток свежего воздуха перестает быть данностью. Это то, чего мне не хватало больше всего.
Теперь я стал более вдумчивым и терпеливым.
Большую часть прошлого сезона 52-летний сербский специалист пропустил из-за борьбы с лейкемией.
говорят, всё - и большое, и мелкое - меняет свою ценность ...
говорят, всё - и большое, и мелкое - меняет свою ценность ...