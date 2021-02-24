Райола: «Все смотрят на Холанда как на одну из звезд будущего»

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» , рассказал о будущем футболиста.

Очевидно, что все смотрят на Эрлинга как на одну из звезд будущего.

Он будет одной из главных звезд следующего десятилетия, потому что мы видим, что эра Ибрагимовича, Роналду и Месси подходит к концу. Недолго мы будем наслаждаться их игрой.

Сейчас все ищут новых звезд. Максимум 10 клубов смогут себе позволить купить Холанда. Четыре из этих клубов находятся в Англии.