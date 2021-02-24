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Райола: «Все смотрят на Холанда как на одну из звезд будущего»

24 февраля 2021, 10:23

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал о будущем футболиста.

Очевидно, что все смотрят на Эрлинга как на одну из звезд будущего.

Он будет одной из главных звезд следующего десятилетия, потому что мы видим, что эра Ибрагимовича, Роналду и Месси подходит к концу. Недолго мы будем наслаждаться их игрой.

Сейчас все ищут новых звезд. Максимум 10 клубов смогут себе позволить купить Холанда. Четыре из этих клубов находятся в Англии.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ БОРУССИЯ Д СПАРТАК М (раскрыть)
24 февраля в 12:08
Я все же думаю, что уйдет . Сам болею за Боруссию, но не думаю,что Эрлинг останется. Райола найдет куда его впарить. этот своего не упустит. Я бы тоже желал, чтоб он остался, но это маловероятно.
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М ответ Leha-ha50 (раскрыть)
24 февраля в 11:57
ОН УЖЕ ПОПАЛ В СВОЮ КОМАНДУ В БОРУССИЮ ДОРТМУНД В ТОП КЛУБ И ПУСТЬ ТАМ ОСТАЁТСЯ ВСЮ КАРЬЕРУ ОН В СВОЕЙ КОМАНДЕ !!!
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М
БОРУССИЯ Д СПАРТАК М ответ Q-J-G (раскрыть)
24 февраля в 11:54
А БОРУССИЯ И ЕСТЬ ТОП КЛУБ , ТАК ЧТО ПУСТЬ ОН ОСТАЁТСЯ НА МЕСТЕ !
Leha-ha50
Leha-ha50
24 февраля в 11:06
Талант , причем огромный талант у Холанда вполне очевиден. Теперь главное, попасть в свою команду, к своему тренеру. Сколько молодых сгинуло или превратилось в сереньких футболистов и не сосчитать. Будем надеяться , что Эрлинга минует сия участь и у парня все сложется хорошо. Ну и конечно главное - это без травм.
Надеюсь, что мы долгие годы будем наслаждаться его игрой, где бы он не играл.
Всем здоровья.
Q-J-G
Q-J-G
24 февраля в 10:36
Если судить по игре Холанда, по КПД - Эрлинга, играя за "Боруссию", за сборную своей страны, по количеству мячей в ворота соперника, а эти голы в большинстве случаев влияют на конечный результат матча, по его отношению к футболу, к своей футбольной карьере, то у Холанда очень большая перспектива быть "звездой" Мирового футбола, есть желание, есть возможности, есть цель! Главное, без травм, всё остальное у Эрлинга есть, чтобы быть топ-игроком, в топ-команде, играя в лучших европейских лигах.
R0100V
R0100V
24 февраля в 10:32
Ну так то оно не далеко от истины
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