Райола: «Все смотрят на Холанда как на одну из звезд будущего»

Мино Райола, агент нападающего дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, рассказал о будущем футболиста.
Очевидно, что все смотрят на Эрлинга как на одну из звезд будущего.
Он будет одной из главных звезд следующего десятилетия, потому что мы видим, что эра Ибрагимовича, Роналду и Месси подходит к концу. Недолго мы будем наслаждаться их игрой.
Сейчас все ищут новых звезд. Максимум 10 клубов смогут себе позволить купить Холанда. Четыре из этих клубов находятся в Англии.
Надеюсь, что мы долгие годы будем наслаждаться его игрой, где бы он не играл.
Всем здоровья.
Надеюсь, что мы долгие годы будем наслаждаться его игрой, где бы он не играл.
Всем здоровья.