Рейна: «„Лацио“ не привык переворачивать ход таких матчей»

Голкипер «Лацио» прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» очень хорошо прессинговала, мы несколько раз ошиблись в передачах и позиционировании, чтобы выйти из-под этого прессинга. В общем, когда вы допускаете подобные ошибки на таком уровне, вы будете наказаны.

Наш клуб много лет не доходил до 1/8 финала, а наши игроки провели мало матчей в Лиге чемпионов. И когда ты ошибаешься в матче с лучшей командой в мире, то будешь страдать.

Неправильный подход к игре в таком матче заставит вас поплатиться. Весь ваш спортивный голод может привести к тому, что вы сами выстрелите себе в ногу. И «Лацио» — не та команда, которая привыкла переворачивать ход подобных матчей или играть с такой интенсивностью.