ГлавнаяНовости

Рейна: «„Лацио“ не привык переворачивать ход таких матчей»

24 февраля 2021, 05:18
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 4Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Голкипер «Лацио» Пепе Рейна прокомментировал домашнее поражение от «Баварии» (1:4) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» очень хорошо прессинговала, мы несколько раз ошиблись в передачах и позиционировании, чтобы выйти из-под этого прессинга. В общем, когда вы допускаете подобные ошибки на таком уровне, вы будете наказаны.

Наш клуб много лет не доходил до 1/8 финала, а наши игроки провели мало матчей в Лиге чемпионов. И когда ты ошибаешься в матче с лучшей командой в мире, то будешь страдать.

Неправильный подход к игре в таком матче заставит вас поплатиться. Весь ваш спортивный голод может привести к тому, что вы сами выстрелите себе в ногу. И «Лацио» — не та команда, которая привыкла переворачивать ход подобных матчей или играть с такой интенсивностью.

Все новости
Рианчо: «Промес — профессионал, ему не нужна только зарплата от „Спартака“»
Сегодня, 20:11 Комментарии9
Артета: «„Арсенал“ должен был побеждать с разницей в два или три гола»
Сегодня, 18:10 Комментарии11
Симеоне поделился мнением о чемпионской гонке в Ла Лиге
Сегодня, 17:49 Комментарии9
Пиоли: «Юрич отлично справляется со своей работой в „Вероне“»
Сегодня, 15:36 Комментарии1
Зидан: «В дерби против „Атлетико“ нет фаворита»
Сегодня, 15:29 Комментарии9
Ибрагимович может вернуться в сборную Швеции
Сегодня, 13:47 Комментарии7
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
24 февраля в 08:47
Бедолаги, не ужели ещё на что-то надеялись.
ЮЗИК
ЮЗИК
24 февраля в 07:16
Они бы и не смогли
Против ЦСКА
Против ЦСКА
24 февраля в 05:37
Просто «Лацио» слабее
КЭТиК
КЭТиК
24 февраля в 05:24
Теперь уже шансов нет никаких.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100