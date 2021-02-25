Промес — об аресте в Голландии: «Пресса раздула это дело»

Нападающий «Спартака» рассказал о ситуации, которая произошла в декабре прошлого года в Голландии. Футболист был арестован по подозрению в нанесении серьезных ножевых ранений.

Хотел бы сказать, что обвинения не касаются футбола. В Голландии живут мои родители, всегда буду туда возвращаться. Пресса раздула это дело. Я люблю футбол и Голландию. Что чувствовал, когда мне начали присылать смайлы ножей, травить в социальных сетях? Это социальные сети. Я живу в реальном мире. То, что происходит в виртуальном мире, на мне не сказывается.