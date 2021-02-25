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Промес — об аресте в Голландии: «Пресса раздула это дело»

25 февраля 2021, 17:49

Нападающий «Спартака» Квинси Промес рассказал о ситуации, которая произошла в декабре прошлого года в Голландии. Футболист был арестован по подозрению в нанесении серьезных ножевых ранений.

Хотел бы сказать, что обвинения не касаются футбола. В Голландии живут мои родители, всегда буду туда возвращаться. Пресса раздула это дело. Я люблю футбол и Голландию. Что чувствовал, когда мне начали присылать смайлы ножей, травить в социальных сетях? Это социальные сети. Я живу в реальном мире. То, что происходит в виртуальном мире, на мне не сказывается.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
25 февраля в 20:27
НИДЕРЛАНДЫ,Братуха,а не Голландия! Вот ты и выдал себя,футбольный рецидивист!
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
25 февраля в 20:04
Антошка Антошка пырнул ножом немножко
jobss
jobss ответ Сантус (раскрыть)
25 февраля в 18:27
.
Сантус
Сантус
25 февраля в 18:24
Вышел Промес из тумана-вынул ножичек с кармана...)
beefs
beefs
25 февраля в 18:03
ну прям Стрельцов...
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