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Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

сегодня, 14:20

Нападающий «Аякса» Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении серьезных ножевых ранений.

Как сообщается, инцидент произошёл в конце июля этого года. Промес устроил вечеринку, на которой поссорился с одним из членов своей семьи. Футболист нанёс ножевое ранение своему родственнику, после чего драку удалось разнять.

Пострадавший сообщил о произошедшем в полицию месяц назад. Неизвестно, почему Промес не был задержан раньше. В полиции отрицают факт того, что на это могло повлиять игровое расписание «Аякса» и участие клуба в Лиге чемпионов.

Сейчас Промес находится в СИЗО. За данное преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до четырёх лет.

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Все комментарии
4RT
4RT
сегодня в 16:22
Почти пол года прошло после этого "инцедента",что же раньше ни кто не чесался? Явно кто-то денег захотел срубить.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
сегодня в 16:07
Гость обозвал его свиньей)
Griz07
Griz07
сегодня в 16:07
Стоит надеятьсяя, что в Голландии адекватные правоохранительные органы и он будет на зоне.
kasyak7
kasyak7
сегодня в 15:52
Во всем Глушаков виноват со своим самогоном и тарасовской баней.пристрастил шоколадного зайца к алкоголю и неадекватным выходкам
Griz07
Griz07
сегодня в 15:51
Это тарасовская школа гулиева в действии.
Snake Plissken
Snake Plissken
сегодня в 15:45
    dzvinka
    dzvinka
    сегодня в 15:36
    Шоколад ни в чем не виноват!!!
    эх Квинси с перепою видать забыл что он уже не в той стране, где имея миллионы можно безнаказано ножом помахать...
    serh62
    serh62
    сегодня в 15:27
    страна ждет героев, а спартак делает дураков....
    karnager
    karnager
    сегодня в 15:25
    Недаром в Спартаке играл. У мясных в клубе были лекции каждую неделю по чирканию мяса животных и приготовлению из него блюд. А Промес просто решил применить навыки на людях. Ну че , бывает...
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 15:22
    Тяжелое спартаковское прошлое.
    Главное правило любой пьянки : «Пьёшь? Не трожь нож!»
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    сегодня в 15:19
    Видите, как человека может довести "Спартак". Ушел, а на всю жизнь душевная травма.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    сегодня в 15:10
    Квинси доходяга, чуть что за нож хватается
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    сегодня в 15:09
    Ну и дурак... Неужели нельзя было замять? Извиниться, заплатить денег.
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 14:58
    За Черного Антоху слыхал?)
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 14:57
    ))
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    сегодня в 14:55
    Видать после России по понятиям двигается. Типа : иди сюда, падай на карты, а то пером почикаю.)
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану ответ Van Vanovich (раскрыть)
    сегодня в 14:54
    Ну слабым на задок его сделали в АПЛ. А всё началось с ливерпуля, этот клуб первым поддержал сие непотребное движение, о чём до сих пор мерсисайдцы говорят с гордостью. Это же срамота.
    Van Vanovich
    Van Vanovich ответ А мне бан по барабану (раскрыть)
    сегодня в 14:51
    ))) Магуайр Партос))
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 14:43
    Посидит - подумает.
    А мне бан по барабану
    А мне бан по барабану
    сегодня в 14:41
    Каждому своё, кто то тыкает ножом, а апээльщики кожаными шпагами колются)
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 14:40
    У так от!!! Во те то дал промеска
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:40
    Вот живой пример того, что происходит с людьми хоть короткое время побывавшие в спартаке.
    kasyak7
    kasyak7
    сегодня в 14:39
    Родственник признался,что всегда симпатизировал ЦСКА)))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 14:37
    Это тот самый Промес из Спартака?
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 14:31
    Порезал,значит сядет,но в случае с футболистами,обычно дают условку!!!!!!!!!!!!!Неймар вон за изнасилование так и ни сел еще и Роналду ни сел за неуплату налогов,хотя за это тоже тюрьма!!!!!!!!!!!!!

    Что то не поделили в семье!!!!!!!!!!!!Это клуба вообще касаться не должно!!!!!!!!!!!!!!
    sihafazatron
    sihafazatron ответ Legend 6 (раскрыть)
    сегодня в 14:25
    это не в аяксе, а в семье!!
    Legend 6
    Legend 6
    сегодня в 14:23
    Вот это у них развлечения в аяксе...
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 14:23
    Денег, что ли не хватило?
    Иван Тасминский
    Иван Тасминский
    сегодня в 14:22
    Из Спартака все такие выходят. Что не день, то скандал.
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