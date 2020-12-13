Промес арестован по подозрению в нанесении ножевых ранений

Нападающий «Аякса» Квинси Промес арестован по подозрению в нанесении серьезных ножевых ранений.
Как сообщается, инцидент произошёл в конце июля этого года. Промес устроил вечеринку, на которой поссорился с одним из членов своей семьи. Футболист нанёс ножевое ранение своему родственнику, после чего драку удалось разнять.
Пострадавший сообщил о произошедшем в полицию месяц назад. Неизвестно, почему Промес не был задержан раньше. В полиции отрицают факт того, что на это могло повлиять игровое расписание «Аякса» и участие клуба в Лиге чемпионов.
Сейчас Промес находится в СИЗО. За данное преступление предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до четырёх лет.
эх Квинси с перепою видать забыл что он уже не в той стране, где имея миллионы можно безнаказано ножом помахать...
эх Квинси с перепою видать забыл что он уже не в той стране, где имея миллионы можно безнаказано ножом помахать...
Главное правило любой пьянки : «Пьёшь? Не трожь нож!»
Главное правило любой пьянки : «Пьёшь? Не трожь нож!»
Что то не поделили в семье!!!!!!!!!!!!Это клуба вообще касаться не должно!!!!!!!!!!!!!!
Что то не поделили в семье!!!!!!!!!!!!Это клуба вообще касаться не должно!!!!!!!!!!!!!!