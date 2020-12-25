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Бывший немецкий игрок арестован по обвинению в организованной преступности

сегодня, 08:48

Бывший футболист «Байера» и молодёжной сборной Германии Дениз Наки арестован по подозрению в руководстве преступной организацией, обороту наркотиков, вымогательстве, шантаже и финансированию террористов.

Ян Бальтазар, пресс-секретарь прокуратуры Ахена, подтвердил, что два человека были арестованы за создание преступной организации и помощь террористической группировке РПК («Рабочая партия Курдистана»). Полиция Германии подозревает, что эта организация также финансировала РПК.

Стоит отметить, что ранее Наки уже был осуждён за распространение «террористической пропаганды» в Турции.

Ранее стало известно, что бывший футболист «Спартака» Квинси Промес освобождён из-под ареста, но остаётся подозреваемым по делу о нанесении ножевых ранений одному из своих родственников.

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:48
Не все у них гладко.
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