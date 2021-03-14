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В «Чертаново» высказались по поводу избиения игрока «Локомотива»

сегодня, 19:58

Пресс-служба «Чертаново» опубликовала заявление по поводу инцидента с избиением игрока «Локомотива» Максима Шнапцева после матча ЮФЛ-2.

13 марта состоялась игра ЮФЛ-2 «Локомотив» – «Чертаново». Во время матча между двумя футболистами, Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым, периодически возникали конфликты. К сожалению, по окончании матча команды не были разведены между собой в подтрибунном помещении. Сотрудников охраны или представителей службы КРС при заходе футболистов в здание не было.

Мы знаем, что игрок «Чертаново» подошёл к игроку «Локомотива» первым, после чего у футболистов возник ещё один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять двух конфликтовавших футболистов, между которыми всё-таки вспыхнула драка. При этом никакого массового избиения футболиста «Локомотива», о котором пишут некоторые СМИ, не было.

Мы осуждаем и будем осуждать любую агрессию на футбольном поле и за его пределами, в том числе со стороны нашего футболиста. В настоящий момент мы отложили дебют Никиты Салтыкова за главную команду Академии, который должен был состояться в ближайшем домашнем матче первенства ФНЛ с «Шинником». А также будем ожидать решения РФС по данному инциденту.

Искренне сожалеем, что после великолепного футбола, который мы увидели в обеих встречах «Локомотива» и «Чертаново» в рамках ЮФЛ-1 и ЮФЛ-2, приходится говорить о совершенно других вещах. От имени школы «Чертаново» приносим извинения футболисту «Локомотива» Максиму Шнапцеву, желаем ему скорейшего выздоровления и возвращения на футбольное поле. Надеемся, что, несмотря на произошедшее, сложившиеся в последние годы дружеские отношения между нашими академиями будут сохранены.

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ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:55
Наказать чтоб не повадно было
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:07
Правду знают только участники)
entrepreneour
entrepreneour
сегодня в 21:07
Избиение было, именно оно
Массовое, Чертаново петушары
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 21:03
Значит видео нет.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 20:52
Вот и узнали точку зрения другой стороны. А кто виноват - это наверное так и останется тайной.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 20:48
Пускай органы разбираются для них это несложно.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 20:30
Двое дрались, остальные разнимали - получилось массовое избиение.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:26
90-е возвращаются.Хотя, стоп, они особо никуда и не уходили)
beefs
beefs
сегодня в 20:25
интересное объяснение, не били, а скорейшего выздоровления желают...
Gahi
Gahi
сегодня в 20:21
Значит пустили всё на тормоза, если не виноваты то зачем извиняется от лица школы. Вот с таким отношением к таким инцидентам и вырастают горе футболисты которые сначала петушатся, а потом избивают людей, а когда жареный петух клюнет в одно место, то сразу прячутся за спинами своих родителей, педагогов и администрации школы. Наверное есть камеры которые наверняка запечатлели все действия этого конфликта. Которые нужно детально разобрать, если их ещё не удалили. Здоровья Максиму и быстрого возвращения в команду.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:09
...При этом никакого массового избиения футболиста «Локомотива», о котором пишут некоторые СМИ, не было...

...От имени школы «Чертаново» приносим извинения футболисту «Локомотива» Максиму Шнапцеву, желаем ему скорейшего выздоровления...

Как-то, противоречиво и неубедительно...

Пресс-служба "Чертаново", в качестве "адвоката" своих "подопечных", но защита неубедительна!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:09
Уже в курсе что одному меньше дадут...
asraeil
asraeil
сегодня в 20:00
Пусть этим дело занимаются профессионалы.....
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