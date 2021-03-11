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Фанат ПСЖ мешал спать футболистам «Барселоны» перед матчем в ЛЧ

сегодня, 08:57
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Болельщик ПСЖ заранее забронировал номер в парижском отеле, где проживала «Барселона». В 5 утра (в день матча) фанат включил пожарную сигнализацию, после чего его задержала полиция.

Напомним, что поединок завершился со счетом 1:1, благодаря чему в следующую стадию прошел ПСЖ.

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Все комментарии
Мухомор Съедобный
Мухомор Съедобный
сегодня в 16:21
Так вот, почему они проиграли!
Дома им тоже кто-то мешал, походу)))
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:22
Смищно)))
ошалевший
ошалевший ответ Мessi 10 (раскрыть)
сегодня в 11:18
насколько надо быть не уверенным чтобы айтекина брать,всё возвращается,а барсу сейчас даже осасуны не боятся
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 10:36
    ilyafrom
    ilyafrom
    сегодня в 10:17
    "Фанат" ПСЖ был настолько не уверен в победе своей команды, что решился на хулиганство.
    Legend 6
    Legend 6 ответ Artem Saribekyan (раскрыть)
    сегодня в 10:05
    Ну вчера ПСЖ смотрелось плохо. Вышла бы Барса с настроем побеждать, сейчас бы комментарии соккера были завалены словами о судейском произволе
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 09:53
    Это не сигнализация была. Артёмке что теперь, нельзя остановиться в парижском отеле и позаниматься ночью своими делами?

    Artem Saribekyan
    Artem Saribekyan
    сегодня в 09:51
    А я-то,наивный, думал, что ПСЖ просто сильнее Барсы, потому и прошла дальше. Оказывается, вона как?
    Все просто: найми фаната, дай ему бабки, он будет мешать спать , и победа в кармане. И зачем тратить бабки на судей и прочих? Все поосто, оказывается.
    Vasilich-74
    Vasilich-74
    сегодня в 09:46
    Я ждал этой новости. Теперь мундо 3 дня будет в заголовках орать, что гном и ко слетели из-за буйного парижского фаната.
    Бубнин
    Бубнин
    сегодня в 09:42
    Видно, здорово у кого-то перед игрой подгорало, раз пожарная сигнализация потребовалась.
    Мessi 10
    Мessi 10
    сегодня в 09:40
    Это насколько нужно быть неуверенным в своей команде после первого матча 4:1, чтобы еще и мешать сопернику?))
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 09:27
    Неужели...
    Конкурс бот
    Конкурс бот
    сегодня в 09:00
    KamazOMvMOZG больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Лига чемпионов 2020/2021
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 09:00
    Ну все... Переигровка)))
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