Фанат ПСЖ мешал спать футболистам «Барселоны» перед матчем в ЛЧ

Болельщик ПСЖ заранее забронировал номер в парижском отеле, где проживала «Барселона». В 5 утра (в день матча) фанат включил пожарную сигнализацию, после чего его задержала полиция.
Напомним, что поединок завершился со счетом 1:1, благодаря чему в следующую стадию прошел ПСЖ.
Дома им тоже кто-то мешал, походу)))
Дома им тоже кто-то мешал, походу)))
Все просто: найми фаната, дай ему бабки, он будет мешать спать , и победа в кармане. И зачем тратить бабки на судей и прочих? Все поосто, оказывается.
Все просто: найми фаната, дай ему бабки, он будет мешать спать , и победа в кармане. И зачем тратить бабки на судей и прочих? Все поосто, оказывается.