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Вилков: «Болельщики „Спартака“ хотели выкинуть меня из самолёта»

вчера, 09:49

Арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал историю о том, как поклонники «Спартака» хотели выкинуть его из самолёта.

Порой натыкаюсь на фанатов. Летел из Краснодара после матча местной команды против «Спартака», в самолёте болельщики столичной команды узнали: «О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолёта». Хорошо, что это был ночной полёт, мы летели около 02:30 ночи, все быстро уснули, а в пять утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушёл на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока ещё не успели проснуться болельщики.

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Все комментарии
311
311
вчера в 18:22
Он в воздухе чтоль совершил пересадку? Что значит, пока болельщики не успели проснуться?)
ViktorVolchok07
ViktorVolchok07
вчера в 17:13
Очень жаль,что только хотели,а вот если бы осуществили своё желание...избавили бы РПЛ от самого большого идиота.Многие команды были бы благодарны спартаковским фанатам.
oFANATo
oFANATo
вчера в 16:27
Пора бы Вилкову задуматься
Если судить по правилам, а не по понятиям
То и проблем потом не будет
Неужели ничему не учит жизнь?
Брулин
Брулин
вчера в 15:37
Заслужил значит
makkie
makkie
вчера в 15:02, ред.
    quinn-se
    quinn-se
    вчера в 13:44
    Вилкову в помощь:

    galem72
    galem72
    вчера в 13:32
    Срочно выделить рпл'овским арбитрам отдельные самолёты, а по прилёту — на кортеже доставлять на матч или домой. Почему правительству так можно, а правительственным судьям — нет?! ))
    tigrok
    tigrok
    вчера в 12:35
    Жаль
    Futurista
    Futurista
    вчера в 12:30
    Знает кошка, чье мясо съела...как говорится и в прямом и переносном...
    LOpp
    LOpp
    вчера в 11:50
      Супервайзер
      Супервайзер ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      вчера в 11:34
      А еще лучше запретить им летать.
      112910415
      112910415
      вчера в 10:53
      " Наша служба и опасна и трудна "...
      sir_Alex
      sir_Alex
      вчера в 10:37
      Сказочник Вилков 🤣😂🤣
      за
      за
      вчера в 10:30
      Самолет - Парашют - Нижний Новгород
      (С) Чемодан - Вокзал - Ростов
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      вчера в 10:08
      Необходимо срочно снабдить всех судей парашютами .
      stavr74
      stavr74
      вчера в 10:07, ред.
      гадить на поле не боится, а тут наверное в туалете просидел весь полёт
      d_fincher
      d_fincher
      вчера в 09:57
        Сергеевич вернулся1
        Сергеевич вернулся1
        вчера в 09:57
        С такими периливающими булками, как Амурские волны, никакая высота не должна быть ему страшна).
        Отрехнется и пойдет).
        shlomo
        shlomo
        вчера в 09:56
        Вот такая незавидная доля у судьи...:))))
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