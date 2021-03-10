Вилков: «Болельщики „Спартака“ хотели выкинуть меня из самолёта»

Арбитр РПЛ Михаил Вилков рассказал историю о том, как поклонники «Спартака» хотели выкинуть его из самолёта.
Порой натыкаюсь на фанатов. Летел из Краснодара после матча местной команды против «Спартака», в самолёте болельщики столичной команды узнали: «О, это же Вилков, давайте выкинем его из самолёта». Хорошо, что это был ночной полёт, мы летели около 02:30 ночи, все быстро уснули, а в пять утра, когда приземлились в Москве, я быстро-быстро ушёл на пересадку на другой рейс в Нижний Новгород, пока ещё не успели проснуться болельщики.
Если судить по правилам, а не по понятиям
То и проблем потом не будет
Неужели ничему не учит жизнь?
Если судить по правилам, а не по понятиям
То и проблем потом не будет
Неужели ничему не учит жизнь?
https://www.youtube.com/watch?v=JLKs9lGrV4A
(С) Чемодан - Вокзал - Ростов
(С) Чемодан - Вокзал - Ростов
Отрехнется и пойдет).
Отрехнется и пойдет).