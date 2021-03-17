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Экс-защитник «Арсенала» Гиббс перейдёт в «Интер Майами»

17 марта 2021, 22:18

Левый защитник «Вест Бромвича» Киран Гиббс присоединится к «Интеру Майами» по окончании сезона АПЛ, сообщает ESPN.

31-летний футболист является самым высокооплачиваемым игроком «Вест Брома», зарабатывая 70 000 фунтов стерлингов в неделю. По информации источника, «бэгги» стремятся сократить расходы в преддверии вероятного вылета из Премьер-Лиги.

Утверждается, что Гиббс подпишет контракт с «Интером Майами» на два с половиной года. Гиббс наиболее известен по выступлениям за лондонский «Арсенал», цвета которого он защищал с 2007 по 2017 год.

Также недавно появлялась информация, что Бекхэм хочет видеть Месси и Роналду в «Интер Майами».

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
17 марта в 23:26
А Байдэна Бэкхэм не хочет видеть в Интер Майами?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
17 марта в 22:31
Губа у Бекхэма не треснет?
ЮЗИК
ЮЗИК
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