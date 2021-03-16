Рюдигер: «Меня хотели подписать ПСЖ и Моуриньо»

Защитник рассказал, что у него были предложения от ПСЖ и «Тоттенхэма», однако он решил остаться в «Челси».

Некоторые вещи я предвидел, но я не думал, что не буду играть под руководством Лэмпарда. Этого я не ожидал. На самом деле было два клуба, которые хотели меня подписать. Это был ПСЖ и Моуриньо [«Тоттенхэм»]. Но этого не произошло.

Однако, честно говоря, я всегда чувствовал себя хорошо в клубе. Здесь хорошо ко мне относились. Никто не сказал мне, что я должен уйти, даже когда я не играл. Фрэнк Лэмпард тоже этого не говорил.