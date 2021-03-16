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Рюдигер: «Меня хотели подписать ПСЖ и Моуриньо»

сегодня, 20:58

Защитник Антонио Рюдигер рассказал, что у него были предложения от ПСЖ и «Тоттенхэма», однако он решил остаться в «Челси».

Некоторые вещи я предвидел, но я не думал, что не буду играть под руководством Лэмпарда. Этого я не ожидал. На самом деле было два клуба, которые хотели меня подписать. Это был ПСЖ и Моуриньо [«Тоттенхэм»]. Но этого не произошло.

Однако, честно говоря, я всегда чувствовал себя хорошо в клубе. Здесь хорошо ко мне относились. Никто не сказал мне, что я должен уйти, даже когда я не играл. Фрэнк Лэмпард тоже этого не говорил.

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Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:31
ПСЖ и Моуриньо - это клуб и человек. Разные смысловые понятия.
Напомнило старый анеГдот про армию : копать от забора и до обеда...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 21:19
И что теперь?
shlomo
shlomo
сегодня в 21:03
Все правильно сделал.....и не прогадал...
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