«РБ Лейпциг» подпишет защитника «Страсбура» Симакана

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17 марта 2021, 19:22

«РБ Лейпциг» близок к подписанию центрального защитника «Страсбура» , сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «быки» оформят трансфер 20-летнего футболиста в ближайшее время. Отмечается, что в «Лейпциге» видят Симакана в качестве замены , подписавшему контракт с «Баварией».

Контракт Симакана со «Страсбуром» действует до лета 2023 года.