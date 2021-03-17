«РБ Лейпциг» подпишет защитника «Страсбура» Симакана

«РБ Лейпциг» близок к подписанию центрального защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, «быки» оформят трансфер 20-летнего футболиста в ближайшее время. Отмечается, что в «Лейпциге» видят Симакана в качестве замены Дайоту Упамекано, подписавшему контракт с «Баварией».
Контракт Симакана со «Страсбуром» действует до лета 2023 года.
Приобрели никому не известного Упамекано примерно за 20 млн, вырастили его в игрока топ уровня, на которого теперь огромный спрос, и выручат за которого сейчас минимум 45-50 мультов..!
Продадут Упамекано и на его место купят Симакана так же пока никому не известного, и так же примерно за 20 млн...еще и в плюсе останутся
Приобрели никому не известного Упамекано примерно за 20 млн, вырастили его в игрока топ уровня, на которого теперь огромный спрос, и выручат за которого сейчас минимум 45-50 мультов..!
Продадут Упамекано и на его место купят Симакана так же пока никому не известного, и так же примерно за 20 млн...еще и в плюсе останутся