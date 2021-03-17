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«РБ Лейпциг» подпишет защитника «Страсбура» Симакана

17 марта 2021, 19:22

«РБ Лейпциг» близок к подписанию центрального защитника «Страсбура» Мохамеда Симакана, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, «быки» оформят трансфер 20-летнего футболиста в ближайшее время. Отмечается, что в «Лейпциге» видят Симакана в качестве замены Дайоту Упамекано, подписавшему контракт с «Баварией».

Контракт Симакана со «Страсбуром» действует до лета 2023 года.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
17 марта в 21:41
Вот очередной пример грамотной селекции и менеджмента!
Приобрели никому не известного Упамекано примерно за 20 млн, вырастили его в игрока топ уровня, на которого теперь огромный спрос, и выручат за которого сейчас минимум 45-50 мультов..!
Продадут Упамекано и на его место купят Симакана так же пока никому не известного, и так же примерно за 20 млн...еще и в плюсе останутся
ДСА
ДСА
17 марта в 19:50
Лейпциг знает как денег заработать.
Ironigor
Ironigor
17 марта в 19:49
Удивительное рядом, - " РБ Лейпциг " подпишет защитника" Страсбура" Семака !!! )))
beefs
beefs
17 марта в 19:24
руководство клуба знает что делает...
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