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Тюкавина вызвали в молодёжную сборную России вместо Кучаева

20 марта 2021, 20:00

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин вызван в молодежную сборную России. Об этом заявил агент игрока Алексей Сафонов.

Тюкавина вызвали в молодежную сборную. Сдал тест на коронавирус, завтра прибудет в расположение команды. У Кучаева какие-то проблемы со здоровьем.

Но я уверен, что Тюкавин заслужил вызов игрой, а не только чьей-то травмой. Будет играть, доказывать. Посмотрим.

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Все комментарии
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112910415
21 марта в 07:18
омоложение сборной происходит случайным образом !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
20 марта в 22:56
Захаряна и Тюкавина хоть сейчас в первую можно вызывать ! Отличные ребята ! Мне мало кто из молодых нравится ,но эти двое -это что-то с чем-то !
Caniggia
Caniggia
20 марта в 21:27
Ему надо показать на этом молодёжном Евро свой класс и тогда чабан, может быть, его возьмёт на взрослый Евро.
Евгений Перфильев
Евгений Перфильев
20 марта в 21:09
Это хорошо. У парня , если не зазнается, хорошие перспективы. Главное чтобы Зенит не упер, испортит.
1bear
1bear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
20 марта в 20:28
...ну так Черчесов не вечный !?
Ironigor
Ironigor
20 марта в 20:16
А Захаряна взяли ??? Очень классный молодой игрок, 2003 года рождения.
Djebrael
Djebrael
20 марта в 20:13
Все правильно... заслужил...продолжай прогрессировать...
stanichnik
stanichnik
20 марта в 20:13
Не было бы счастья, да несчастье помогло.
Шанс Для Кости сделать родителям подарки ко дню их рождения уже в составе молодёжной сборной.
Рязань 062
Рязань 062 ответ 1bear (раскрыть)
20 марта в 20:08
а разве черчесов вызывает в свою сборную кого то кроме дзюбы и ему подобных?
asraeil
asraeil
20 марта в 20:07
Ну то что заслужил это все правильно, а Кучаев то что?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 1bear (раскрыть)
20 марта в 20:07
Если только не, Черчесов. Он ещё лет 5 будет ставку делать на Дзюбу и Жиркова
Ironigor
Ironigor
20 марта в 20:06
Всё правильно. Немного подматереет и в главную сборную!!! Удачи тебе!!!
1bear
1bear
20 марта в 20:02
будет так играть в каждом матче и скоро и в основную сборную позовут
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