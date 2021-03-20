Тюкавина вызвали в молодёжную сборную России вместо Кучаева

Форвард «Динамо» вызван в молодежную сборную России. Об этом заявил агент игрока Алексей Сафонов.

Тюкавина вызвали в молодежную сборную. Сдал тест на коронавирус, завтра прибудет в расположение команды. У Кучаева какие-то проблемы со здоровьем.

Но я уверен, что Тюкавин заслужил вызов игрой, а не только чьей-то травмой. Будет играть, доказывать. Посмотрим.