Тюкавина вызвали в молодёжную сборную России вместо Кучаева

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин вызван в молодежную сборную России. Об этом заявил агент игрока Алексей Сафонов.
Тюкавина вызвали в молодежную сборную. Сдал тест на коронавирус, завтра прибудет в расположение команды. У Кучаева какие-то проблемы со здоровьем.
Но я уверен, что Тюкавин заслужил вызов игрой, а не только чьей-то травмой. Будет играть, доказывать. Посмотрим.
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