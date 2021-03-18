Сафонов в ближайшее время вернётся в стартовый состав «Краснодара»

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18 марта 2021, 20:40

Голкипер «Краснодара» близок к возвращению в стартовый состав своей команды.

Главный тренер команды Мурад Мусаев сообщил, что Сафонову надо провести еще одну встречу за «Краснодар-2», чтобы набрать оптимальную форму.

Напомним, что 22-летний футболист не выходил на поле с начала декабря 2020 года из-за травмы. 17 марта Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром».