Сафонов в ближайшее время вернётся в стартовый состав «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к возвращению в стартовый состав своей команды.
Главный тренер команды Мурад Мусаев сообщил, что Сафонову надо провести еще одну встречу за «Краснодар-2», чтобы набрать оптимальную форму.
Напомним, что 22-летний футболист не выходил на поле с начала декабря 2020 года из-за травмы. 17 марта Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром».
...по-моему там конфликт не улажен и Сафонов больше за Краснодар не сыграет
...по-моему там конфликт не улажен и Сафонов больше за Краснодар не сыграет