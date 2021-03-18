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Сафонов в ближайшее время вернётся в стартовый состав «Краснодара»

18 марта 2021, 20:40

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов близок к возвращению в стартовый состав своей команды.

Главный тренер команды Мурад Мусаев сообщил, что Сафонову надо провести еще одну встречу за «Краснодар-2», чтобы набрать оптимальную форму.

Напомним, что 22-летний футболист не выходил на поле с начала декабря 2020 года из-за травмы. 17 марта Сафонов вернулся к тренировкам с «Краснодаром».

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Все комментарии
Евгений Быстров
Евгений Быстров
19 марта в 17:59
Уж хорошо бы.А то подменщики не справляются совсем.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
18 марта в 21:07
Ну вот ихорошо что возвращают из изгнания!
mihaluch
mihaluch
18 марта в 21:06
Хотелось бы видеть Сафонова в деле.
STVA 1
STVA 1
18 марта в 21:02
Воспитание закончилось видимо)
Вoлхв
Вoлхв
18 марта в 20:44
А это уже хорошая новость...
1bear
1bear
18 марта в 20:44
что-то не верится...
...по-моему там конфликт не улажен и Сафонов больше за Краснодар не сыграет
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