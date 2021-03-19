Лунёв и Мухин вызваны в сборную России вместо Джанаева и Зобнина

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19 марта 2021, 17:14

Тренерский штаб сборной России вызвал в команду вратаря «Зенита» и хавбека «Локомотива» .

Причина — травмы полузащитника «Спартака» и голкипера «Сочи» .

Россия сыграет в гостях с Мальтой 24 марта, 27 марта – дома со Словенией, 30 марта – на выезде со Словакией.