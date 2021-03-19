Лунёв и Мухин вызваны в сборную России вместо Джанаева и Зобнина

Тренерский штаб сборной России вызвал в команду вратаря «Зенита» Андрея Лунёва и хавбека «Локомотива» Максима Мухина.
Причина — травмы полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и голкипера «Сочи» Сослана Джанаева.
Россия сыграет в гостях с Мальтой 24 марта, 27 марта – дома со Словенией, 30 марта – на выезде со Словакией.
К примеру вызов Марио я поддерживаю, пусть он косячит в играх за ЦСКА в последнее время, но у него ситуация на данный момент такая, вины в этом его нет. Ахметов это вообще недоразумение на данный момент. Больше в ЦСКА даже близко нет игроков для сборной, ну не Чалова же вызывать! Данные претензии я рассматриваю просто как ревность со стороны болел ЦСКА. Мухина же вызвали авансом на будущее и это правильный ход!!!
К примеру вызов Марио я поддерживаю, пусть он косячит в играх за ЦСКА в последнее время, но у него ситуация на данный момент такая, вины в этом его нет. Ахметов это вообще недоразумение на данный момент. Больше в ЦСКА даже близко нет игроков для сборной, ну не Чалова же вызывать! Данные претензии я рассматриваю просто как ревность со стороны болел ЦСКА. Мухина же вызвали авансом на будущее и это правильный ход!!!
И местные конефаны дружно его поддерживали. Одумались? Молодцы, лучше поздно, чем никогда.
И местные конефаны дружно его поддерживали. Одумались? Молодцы, лучше поздно, чем никогда.
Джанаева надо было вообще не вызывать, в России есть как минимум 7-8 вратарей достойнее земляка Черчесова!
Джанаева надо было вообще не вызывать, в России есть как минимум 7-8 вратарей достойнее земляка Черчесова!