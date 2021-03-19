ГлавнаяНовости

Лунёв и Мухин вызваны в сборную России вместо Джанаева и Зобнина

19 марта 2021, 17:14

Тренерский штаб сборной России вызвал в команду вратаря «Зенита» Андрея Лунёва и хавбека «Локомотива» Максима Мухина.

Причина — травмы полузащитника «Спартака» Романа Зобнина и голкипера «Сочи» Сослана Джанаева.

Россия сыграет в гостях с Мальтой 24 марта, 27 марта – дома со Словенией, 30 марта – на выезде со Словакией.

Все новости
ОфициальноДибала, МакКенни и Артур пропустят дерби с «Торино» из-за вечеринки
02 апреля Комментарии19
ОфициальноЦСКА заявил Ивицу Олича главным тренером
02 апреля Комментарии23
В расположение «Зенита» вернулись игроки национальных сборных
02 апреля Комментарии3
Саутгейт выбирает между Кейном, Рэшфордом и Абрахамом. Отбор состава сборной Англии на Евро-2020 из 40 кандидатов
02 апреляСергей Иванов в блоге Магический шарКомментарии7
ОфициальноЦСКА исключил Ганчаренко из заявки команды. Контракт с Оличем не подписан
31 марта Комментарии9
Акинфеев отказался выступать на Евро-2020, несмотря на уговоры Черчесова
31 марта Комментарии42
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Lu4nik
Lu4nik
20 марта в 00:43
е-мае.. а с Джанаевым-то что стряслось?
Шуnя771
Шуnя771
19 марта в 21:49
Чудны дела твои, Господи!
Recsar26
Recsar26
19 марта в 21:22
Усатый какой 3 Мухич?
berda2003
berda2003
19 марта в 19:19
мухич значит в молодёжку не подошёл - вызвали в первую сборную... австрийский бред. сборная - проходной двор, притом с 79анными подъездами...
Байкал-38
Байкал-38
19 марта в 19:16
Я вот только не понял, самые недовольные это болелы ЦСКА. А кого тогда надо было вызвать в сборную вместо Мухина? После возобновления чемпионата из ЦСКА нет ни одного игрока, который сыграл лучше Мухина, проигрывают все однозначно!
К примеру вызов Марио я поддерживаю, пусть он косячит в играх за ЦСКА в последнее время, но у него ситуация на данный момент такая, вины в этом его нет. Ахметов это вообще недоразумение на данный момент. Больше в ЦСКА даже близко нет игроков для сборной, ну не Чалова же вызывать! Данные претензии я рассматриваю просто как ревность со стороны болел ЦСКА. Мухина же вызвали авансом на будущее и это правильный ход!!!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Евгений Быстров (раскрыть)
19 марта в 19:05
Мухин в последнее время играет в основе Локо и вполне уверенно, но вызов в сборную это скорее всего аванс. Парню 19 лет, есть талант, но опыта надо набираться. А вот как можно было вызвать в сборную 30-летнего игрока 2 Бундеслиги Жирова, которого агенты активно сватают в российские клубы?! На лицо прослеживается коррупционная схема.
Санчо Панса
Санчо Панса
19 марта в 18:58
Лучше Мухина не могли никого вызвать? Саламович, я все понимаю, что впереди Мальта и нужно наигрывать молодежь, но не до такой же степени)
Dinamo
Dinamo
19 марта в 18:53
C этой сборной всё ясно. Я не знаю, что усатый делает с футболистами, но после Мальты команда будет еле ноги волочить. Сложно поверить в три поражения (чего хотелось бы), а за два этого "тренера" с поста точно не снимут. Пат.
SHMEL
SHMEL
19 марта в 18:52
Шило на мыло...
Absinthe3
Absinthe3
19 марта в 18:40
О, как кони о ростовчанах заговорили. А когда-то обидчивый Бургеркинг принципиально не брал наших в сборную, так как Сельмаш пару раз кряду уделал цска)
И местные конефаны дружно его поддерживали. Одумались? Молодцы, лучше поздно, чем никогда.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
19 марта в 18:32
Если тебе непонятно зачем вызван Мостовой, то мне еще непонятно, а зачем Жирков, Нойштетер, Ионов, Жемалетдинов, КутЯпов, а потом еще Лунев и Мухин? Разве Песьяков из Ростова слабее, или Осипенко - один из лучших ЦЗ в РПЛ? Видно Черчесов связан "узами" брачного контракта с кем то.
ildar_3871
ildar_3871
19 марта в 18:18
Лунев такой же вратарь как Дзюба пинальтист !)
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
19 марта в 18:08
когда основной вратарь сборной России Антон Шунин сразу становится ясно, что этой сборной на чемпионате мира делать просто нечего. вратарь динамо пригодился бы вторым номером, по мне так лучше пусть в воротах сборной стоит Лунёв ( Сафонов только начал тренироваться после травмы, а наигрывать Матвея в сборной нужно было раньше) Гильерме когда косячил в локомотиве призывался в сборную Стасом, сейчас усатый похоже поставил крест на бразильце ( считаю вратаря локо сильнее Шунина, вспомните хотя бы важные игры бело - голубых против тбилиского локомотива в лиге европы или последнюю игру с краснодаром, первый гол полностью вина Антона, да и во втором при удачи он мог выручить свою команду) чтобы простой болельщик с интересом смотрел на игры своей сборной нужно хотя бы вызывать всех сильнейших под её знамёна, где Макаров например? что в списке делает Мостовой, который прочно присел на лавку зенита? почему 3 нападающих примерно одного плана, Смолов был бы лишним хотя бы на последние 15-20 минут?
Caniggia
Caniggia
19 марта в 18:07
А я думал Габулова с пенсии позовёт вместо земляка, ну на худой конец, коренного русского москвича Гильку.
Mi6
Mi6
19 марта в 18:06
Саламыч жжёт
Евгений Быстров
Евгений Быстров
19 марта в 18:01
Лунёв ладно!Но кто такой Мухин?!Выходящий на замену на 87-90 минутах.Усатый вообще с катушек слетел?
mihaluch
mihaluch
19 марта в 17:54
Нужна замена значит будет.
shlomo
shlomo
19 марта в 17:48
Пусть лучше кто то будет лишним, чем кого то будет не хватать...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Аксинья (раскрыть)
19 марта в 17:41
Это не дань уважения Зениту - это отработка контракта с Газпромом. Хотя вместо Лунева можно было бы вызвать Шамова из Тулы, или Беленова, а лучше всего Песьякова из Ростова. Он посильнее всех будет, кроме Шунина.
swed27
swed27
19 марта в 17:37
Отличное решение Саламыча
Байкал-38.
Байкал-38.
19 марта в 17:25
Ребятам здоровья!!!
Джанаева надо было вообще не вызывать, в России есть как минимум 7-8 вратарей достойнее земляка Черчесова!
Ironigor
Ironigor
19 марта в 17:22
Всё правильно.
Аксинья
Аксинья
19 марта в 17:22
Ну Лунев или кто там еще не все ли равно кем лавку полировать - однако дань уважения Зениту))
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
19 марта в 17:16
Равноценная замена,я так думаю
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100