Дембеле вызван в сборную Франции впервые с ноября 2018 года

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18 марта 2021, 17:37

Федерация футбола Франции объявила состав национальной сборной на мартовские матчи отбора к чемпионату мира-2022.

Главный тренер команды Дидье Дешам включил в список 26 игроков:

Вратари: Альфонс Ареоля («Фулхэм»), Уго Льорис («Тоттенхэм»), Майк Меньян («Лилль»), Стив Манданда («Марсель»);

Защитники: Люка Динь («Эвертон»), Лео Дюбуа («Лион»), Люка Эрнандес, Бенжамен Павар («Бавария»), Преснель Кимпембе (« ПСЖ »), Клеман Ленгле («Барселона»), Ферлан Менди, Рафаэль Варан (оба – «Реал»), Курт Зума («Челси»).

Полузащитники: Нголо Канте («Челси»), Танги Ндомбеле, Мусса Сиссоко (оба – «Тоттенхэм»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Адриен Рабьо («Ювентус»);

Нападающие: Виссам Бен-Йеддер («Монако»), Кингсли Коман («Бавария»), , Антуан Гризманн (оба – «Барселона»), Оливье Жиру («Челси»), Тома Лемар («Атлетико»), Антони Марсьяль («Манчестер Юнайтед»), Килиан Мбаппе (« ПСЖ »).

Отметим, что вингер «Барселоны» Усман Дембеле вызван в сборную впервые с ноября 2018 года.

Франция сыграет с Украиной, Казахстаном, а также с Боснией и Герцеговиной.

Ранее сообщалось, что Дембеле готов продлить контракт с «Барселоной».