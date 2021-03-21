«Лестер» поспорит с «Арсеналом» за трансфер опорника «Брайтона»

«Лестер» вступил в гонку за подписание полузащитника «Брайтона» Ива Биссума, сообщает The Irish Mirror.
По информации источника, главным претендентом на 24-летнего опорного хавбека является «Арсенал». Утверждается, что «Лестер» составит конкуренцию «канонирам», в трансфере заинтересован лично главный тренер «лис» Брендан Роджерс.
В текущем сезоне Ив сыграл в 27 матчах АПЛ, забив 1 гол.
Ив очень талантливый и полезный игрок центра поля, который в отличие от Джаки или Томаса адаптирован к АПЛ! Сам игрок так же неоднократно говорил , что хочет выступать за Арсенал.
Ив очень талантливый и полезный игрок центра поля, который в отличие от Джаки или Томаса адаптирован к АПЛ! Сам игрок так же неоднократно говорил , что хочет выступать за Арсенал.