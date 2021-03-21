«Лестер» поспорит с «Арсеналом» за трансфер опорника «Брайтона»

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21 марта 2021, 11:10

«Лестер» вступил в гонку за подписание полузащитника «Брайтона» , сообщает The Irish Mirror.

По информации источника, главным претендентом на 24-летнего опорного хавбека является «Арсенал». Утверждается, что «Лестер» составит конкуренцию «канонирам», в трансфере заинтересован лично главный тренер «лис» Брендан Роджерс.