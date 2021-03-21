«Сельта» хочет приобрести форварда «Ривер Плейт» Борре

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21 марта 2021, 09:11

«Сельта» намерена приобрести форварда «Ривер Плейт» , сообщает Goal со ссылкой на Marca.

25-летний колумбиец ранее выступал за мадридский «Атлетико», который владеет 50% прав на игрока, и «Вильярреал», прежде чем перейти в «Ривер» в 2017 году, с которым он завоевал титул чемпиона Кубка Либертадорес в 2018 году.

В прошлом году появлялась информация, что в трансфере Борре заинтересованы «Зенит» и «Спартак».