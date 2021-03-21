«Сельта» хочет приобрести форварда «Ривер Плейт» Борре

«Сельта» намерена приобрести форварда «Ривер Плейт» Сантоса Борре, сообщает Goal со ссылкой на Marca.
25-летний колумбиец ранее выступал за мадридский «Атлетико», который владеет 50% прав на игрока, и «Вильярреал», прежде чем перейти в «Ривер» в 2017 году, с которым он завоевал титул чемпиона Кубка Либертадорес в 2018 году.
В прошлом году появлялась информация, что в трансфере Борре заинтересованы «Зенит» и «Спартак».
Очень рано перебрался в европу, но заиграть на должном уровне у него не получилось, после чего вернулся в южную америку и снова стал одним из лучших игроков контенента, и главной ударной силой Ривер Плейта! Возможно сейчас он больше готов к переезду в европу нежели в первый свой заход.
Очень рано перебрался в европу, но заиграть на должном уровне у него не получилось, после чего вернулся в южную америку и снова стал одним из лучших игроков контенента, и главной ударной силой Ривер Плейта! Возможно сейчас он больше готов к переезду в европу нежели в первый свой заход.