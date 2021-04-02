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Николич: «Жаль, что Чорлука уходит. Он невероятно важен для меня и „Локо“»

сегодня, 02:26

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич прокомментировал решение капитана «железнодорожников» Ведрана Чорлуки покинуть клуб по окончании сезона.

Честно говоря, его решение не стало для меня сюрпризом, ведь мы ежедневно общаемся. У нас прекрасные отношения с момента моего прихода. Он капитан команды, провёл здесь 9 лет, играл важную роль в сборной Хорватии.

Прежде всего, я бы хотел подчеркнуть то, что это уникальный человек. Я знал о его решении заранее, и мне очень жаль, что оно принято.

Не сомневаюсь, Ведран ещё способен отыграть два сезона на высоком уровне. Он здорово играл всё то время, что я в команде, и он оказывает большое влияние на раздевалку и молодёжь. У него есть «балканский менталитет», и для командных видов спорта это именно то, что нужно.

Я хорошо знаю Ведрана, он не изменит решения, и это по-настоящему грустно, ведь он невероятно важен и для команды, и для меня как тренера.

Вчера появилась информация о том, что Чорлука может продолжить карьеру в «Краснодаре».

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