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Божович: «Чем больше ругают Дзюбу, тем лучше он играет»

вчера, 20:18

Бывший наставник «Ростова» Миодраг Божович поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Наверное, ему нужны какие-то враги, чтобы доказывать и показывать всё, на что он способен. Чем больше его ругают, тем лучше он играет. У Дзюбы очень сильный характер.

В последние три-четыре года Дзюба – самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. У него огромный опыт. Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него достаточно времени впереди. Если здоровье не подведёт, Саша ещё долго будет приносить пользу «Спартаку» и сборной России.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:00
Значит так ругали...коль пролетели словакам...
Кому нужен недоруганный Дзюба ??
Давайте уж посерьёзней...
gentlewolf
gentlewolf
вчера в 22:33
Представляете как он заиграет если его от3,14здить?!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:07
Да,мало его кляли перед последним матчем!!!
minai
minai
вчера в 21:41, ред.
Пень трухлявый, полено, таракан беременный !!
Не подумайте плохого, это чтобы ещё лучше играл.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 21:33
Уж как мы его перед Словакией ругали, ругали, а он и расстарался....
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 21:12
На пике формы сейчас! В Зените в 2021-м просто божит! А уж как аннигилировал словаков.... Диву даёшься - вот это игрочище!
drug01
drug01
вчера в 20:58
Значит надо чаще ругать
Qatar Airways
Qatar Airways
вчера в 20:57
Так оно и понятно, чем больше дерево поливаешь, тем быстрее растёт.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:54
У Дзюбы два врага. Он сам и его рука.
Не надо валить с больной головы на здоровую).
Чё то Миодраг разговорился. Неспроста это).
PiterGrad
PiterGrad
вчера в 20:37
столько ходить по полю и не упасть.... полезное дерево. В живую посмотрел бы матчи Зенита,думаю сразу же поменял свое мнение.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:29
Делать "вопреки" у Артема в природе, после Словении хейтеры приумолкли - и вот результат со Словакией. Дзюба должен быть благодарен своим критикам и недоброжелателям за свою головокружительную карьеру.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 20:27
Чем лучше играет Дзюба, тем больше у него просмотров на ютубе. Чем больше у него просмотров на ютубе, тем больше его ругают. Круг замкнулся
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 20:25
Саша пока стоит в тени дерева)))
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:20
Звезду экрана трудно не ругать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:20
В тонусе его держат...
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