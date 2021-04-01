Божович: «Чем больше ругают Дзюбу, тем лучше он играет»

Бывший наставник «Ростова» поддержал форварда «Зенита» .

Наверное, ему нужны какие-то враги, чтобы доказывать и показывать всё, на что он способен. Чем больше его ругают, тем лучше он играет. У Дзюбы очень сильный характер.

В последние три-четыре года Дзюба – самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. У него огромный опыт. Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него достаточно времени впереди. Если здоровье не подведёт, Саша ещё долго будет приносить пользу «Спартаку» и сборной России.

