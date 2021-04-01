Божович: «Чем больше ругают Дзюбу, тем лучше он играет»

Бывший наставник «Ростова» Миодраг Божович поддержал форварда «Зенита» Артема Дзюбу.
Наверное, ему нужны какие-то враги, чтобы доказывать и показывать всё, на что он способен. Чем больше его ругают, тем лучше он играет. У Дзюбы очень сильный характер.
В последние три-четыре года Дзюба – самый полезный футболист для «Зенита» и сборной России. У него огромный опыт. Соболеву очень полезно иметь перед глазами такой пример. У него достаточно времени впереди. Если здоровье не подведёт, Саша ещё долго будет приносить пользу «Спартаку» и сборной России.
Кому нужен недоруганный Дзюба ??
Давайте уж посерьёзней...
Кому нужен недоруганный Дзюба ??
Давайте уж посерьёзней...
Не подумайте плохого, это чтобы ещё лучше играл.
Не подумайте плохого, это чтобы ещё лучше играл.
Не надо валить с больной головы на здоровую).
Чё то Миодраг разговорился. Неспроста это).
Не надо валить с больной головы на здоровую).
Чё то Миодраг разговорился. Неспроста это).