Бышовец: «Есть надежда, что „Химки“ забьют „Зениту“»

Экс-наставник «Зенита» и бывший вице-президент «Химок» поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в 24-м туре РПЛ .

У меня есть надежда, что подмосковный клуб забьёт. Для этого у него есть хорошие возможности, и не стоит недооценивать «Химки». Это команда, которая в каждом матче действует рационально, хорошо готовится к каждому из соперников и имеет комфортную атмосферу в коллективе. У «Зенита» же сейчас проглядываются некоторые проблемы. Сергею Семаку надо постараться привести игроков и к физически, и, в некоторой степени, психологически устойчивому состоянию.