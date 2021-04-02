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Бышовец: «Есть надежда, что „Химки“ забьют „Зениту“»

сегодня, 01:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб ХимкиХимки05.04.2021 в 19:00 Не начался

Экс-наставник «Зенита» и бывший вице-президент «Химок» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от предстоящего матча между командами в 24-м туре РПЛ.

У меня есть надежда, что подмосковный клуб забьёт. Для этого у него есть хорошие возможности, и не стоит недооценивать «Химки». Это команда, которая в каждом матче действует рационально, хорошо готовится к каждому из соперников и имеет комфортную атмосферу в коллективе. У «Зенита» же сейчас проглядываются некоторые проблемы. Сергею Семаку надо постараться привести игроков и к физически, и, в некоторой степени, психологически устойчивому состоянию.

Встречу «Зенит» — «Химки» обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.

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Gahi
Gahi
сегодня в 01:55
Надежда всегда есть, главное чтобы удача была рядом. Удачи
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