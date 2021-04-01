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К. Плиев: «„Динамо“ – хорошая команда»

вчера, 23:26
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)-:-Логотип футбольный клуб УфаУфаЗавтра в 19:00 Не начался

Защитник «Уфы» Константин Плиев рассуждает о предстоящем матче 24-го тура РПЛ с «Динамо».

«Динамо» – хорошая команда, новый главный тренер поставил организованную игру с очень быстрой атакой. Молодёжь быстро контратакует, у них есть индивидуальные игроки, которые сами могут решать эпизоды. Мы тщательно подготовились к «Динамо». После выезда в Москву у нас будет ещё два матча за неделю, но команда хорошо готова физически.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 01:10
Если ставить перед собой высокие цели,то ближайшие игры в РПЛ в апреле месяце необходимо проходить без потерь. А вот концовка чемпионата предстоит жаркая, матчи с конкурентами, плюс игры за Кубок станут проверкой на проф.пригодность динамовской молодёжи и претензии на участие в Еврокубках на будущий год.
Gahi
Gahi ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 00:52
Приветствую Вас Stanichnik, взаимно желаю Вам здоровья и добра. Динамо с новым тренером постепенно выравнивает ситуацию в турнирной таблице, в последних четырёх играх они выиграли три. И сейчас команда набрала 39 очков и находится на шестом месте от третьего место её отделяет всего одно очко по 40 имеют Локомотив, Сочи и ЦСКА, так что всё зависит от Динамо, сможет команда продолжать выигрывать то несомненно улучшит своё турнирное положения. Удачи
stanichnik
stanichnik ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:16
Доброго Здоровья, Gahi!
Команда хорошая,но крайне нестабильная.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:13
Уфу точно победят!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:10
В очень симпатичный футбол играет сейчас Динамо.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 23:56
Неплохая,это точно.
Gahi
Gahi
вчера в 23:35
Динамо действительно хорошая команда, осталось показать хороший результат. Удачи
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