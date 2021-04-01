К. Плиев: «„Динамо“ – хорошая команда»

Защитник «Уфы» рассуждает о предстоящем матче 24-го тура РПЛ с «Динамо».

«Динамо» – хорошая команда, новый главный тренер поставил организованную игру с очень быстрой атакой. Молодёжь быстро контратакует, у них есть индивидуальные игроки, которые сами могут решать эпизоды. Мы тщательно подготовились к «Динамо». После выезда в Москву у нас будет ещё два матча за неделю, но команда хорошо готова физически.