Пономарёв: «Поражение ЦСКА от „Тамбова“ исключено»

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Тамбовом» в 24-м туре РПЛ . Для главного тренера ЦСКА это будет первая игра во главе московской команды.

Поражение ЦСКА от «Тамбова» исключено. Всегда с новым тренером появляются свежие эмоции и стимул у футболистов проявить себя, доказать, что они достойны играть в основном составе. Если случится поражение или ничья — это уже ни в какие ворота. Конечно, у команды появится определённый настрой. И движение будет другое, и физика хорошая, и в техническом плане постараются показать, что они имеют в арсенале. Тренер уже сам увидит, кто на что способен.