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Пономарёв: «Поражение ЦСКА от „Тамбова“ исключено»

сегодня, 01:10
ТамбовЛоготип футбольный клуб Тамбов-:-Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА04.04.2021 в 16:30 Не начался

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв поделился ожиданиями от предстоящего матча армейцев с «Тамбовом» в 24-м туре РПЛ. Для главного тренера ЦСКА Ивицы Олича это будет первая игра во главе московской команды.

Поражение ЦСКА от «Тамбова» исключено. Всегда с новым тренером появляются свежие эмоции и стимул у футболистов проявить себя, доказать, что они достойны играть в основном составе. Если случится поражение или ничья — это уже ни в какие ворота. Конечно, у команды появится определённый настрой. И движение будет другое, и физика хорошая, и в техническом плане постараются показать, что они имеют в арсенале. Тренер уже сам увидит, кто на что способен.

Посмотрим, как Олич будет использовать Марио Фернандеса, уж очень он много всегда торчит впереди и оголяет свой правый фланг, через который ЦСКА часто пропускает. Хорошо, что сам Марио забивает, но он за свой фланг должен отвечать, за своё место в команде нести ответственность. Работы у Олича непочатый край. Ребята будут играть с энтузиазмом, с повышенным интересом, с бешеной энергией — это естественно. Они обязательно выиграют.

Ранее сообщалось, что контракт Олича с ЦСКА рассчитан до лета 2022 года.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 02:18
К этому все идет, но, в жизни все бывает.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 02:01
В жизни всё бывает
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:24
Ну здрасти .Вот этого только не хватало !!!
ЦСКА И ОЛИЧ братья близнецы ,- ЧЕМПИОН 🏆 !!!
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