Селюк: «Наши молодые таланты жирком заплыли из-за лимита»

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет молодежной сборной России с Евро-2021.

Это просто уровень молодежки. Для меня как раз были непонятны высказывания горе-экспертов после той победы. Я был уверен, что сборная дальше группы не пройдет. Датчане и французы просто сильнее – и футболисты, и тренерские штабы.

Суть в том, что наши так называемые молодые таланты (звездами их нельзя назвать) жирком заплыли. Благодаря лимиту получают огромные зарплаты, за них просят большие деньги, и им кажется, что они достигли той высоты, когда дальше не надо работать. Молодежный Евро это показал.

Пусть в России оставят действующий лимит, но в заявке не должно быть ограничений на иностранцев, иначе убирается конкуренция.