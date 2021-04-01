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Селюк: «Наши молодые таланты жирком заплыли из-за лимита»

вчера, 21:37

Агент Дмитрий Селюк прокомментировал вылет молодежной сборной России с Евро-2021.

Это просто уровень молодежки. Для меня как раз были непонятны высказывания горе-экспертов после той победы. Я был уверен, что сборная дальше группы не пройдет. Датчане и французы просто сильнее – и футболисты, и тренерские штабы.

Суть в том, что наши так называемые молодые таланты (звездами их нельзя назвать) жирком заплыли. Благодаря лимиту получают огромные зарплаты, за них просят большие деньги, и им кажется, что они достигли той высоты, когда дальше не надо работать. Молодежный Евро это показал.

Пусть в России оставят действующий лимит, но в заявке не должно быть ограничений на иностранцев, иначе убирается конкуренция.

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Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 00:28
Селюк ещё в детстве не любил лимит...
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:03
Может стоит вести потолок зарплат?
SAFqwer
SAFqwer
вчера в 23:45
Деньги убили наш футбол, вместо того чтобы поднять его. Придумали какой-то лимит, а детские школы в полном запущении...Какой лимит может помочь, если во взрослый футбол ребята приходят неподготовленными (технически точно)... Отсутствие инфраструктуры в детских школах ( особенно в регионах, Краснодар не в счёт ) всему виной... Никто не хочет вкладывать в детский футбол-невыгодно или на долгую перспективу, а все хотят урвать здесь и сейчас...Блядство какое-то творится в российском футболе.
Медив
Медив ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 23:17
По-моему такой идиотизм есть только в футболе... Это типа если бы в боксе к спортсмену подошли и сказали: "Мы будет ставить против тебя полных инвалидов, ты набьешь на них рекордную стату, а потом каким то чудом на тебя может упадет чемпионский пояс...". Но так не бывает, хочешь чемпионский пояс? Вон тот двухметровый негр его тоже хочет, и еще куча таких же. Вырубишь их и пояс твой.
А тут их тренируют на тамбовских инвалидах, и потом выпускают на чемпионский бой и ждут чуда. Чуда не будет, их разорвут. Если они не могут конкурировать с лучшими, тогда они ну никак не станут чемпионами
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:15, ред.
Ещё надо удалить от футбола "селЬДюков",и тогда дело пойдёт на лад.
dzvinka
dzvinka ответ Медив (раскрыть)
вчера в 22:55
все верно, давно об это толкую, только чистая равная конкуренция... и ростки проростут куда поинтересней... чем дроч*ры миллионеры
neukomm
neukomm
вчера в 22:40
Те, кто защищает лимит и боится ЗАСИЛИЯ негров, похоже забыл, что в сборной России уже играют "негры". То, ради чего всё это (лимит) начиналось (сборная из сильных российских игроков), всё это с огроооомным треском провалилось.
particular
particular
вчера в 22:35
Селюк, конечно намывает свои самородки в мутном потоке российского футбола, но в деталях он прав... Перворазрядники уже задирают нос и мечтают о профессиональном контракте без явных на то оснований...
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:22
А где я написал , что - это плохо???
Медив
Медив
вчера в 22:21
Вот серьезно, зачем их оберегать? Эдуар Менди в 25 лет играл в низшей французской лиге, до этого жил на пособие. Ничего, это мотивировало его работать над собой. Канте в 24 года точно также был никем. Варди в 26 играл в низших лигах... Даже "золотого мальчика" Маунта ждали в начале Витесс, потом Дерби, где надо было себя показать, чтобы дали шанс.
А тут за девятнадцатилетних вцепляются мертвой хваткой, крутые многолетние контракты, лимит оберегает место на поле, пресса раскручивает аки новых звезд... Да тут любой расслабится. Я бы расслабился. Как тут научиться выкладываться на полную и бороться за малейший шанс?
Место в Спартаке занято негром, ок. Пусть едет в Крылышки. Там тоже негры? Пусть едет играть за Сахалин. Где то будет место, незанятое неграми. А потом уже когда покажет себя в Сахалине, ему освободят место в начале в Крылышках, а потом в Спартаке. В итоге получиться настоящий спортсмен. Умеющий бороться и знающий, за что он борется. Только пройдя такой путь, футболист начнет ценить то, что получил, попав в Спартак, ЦСКА, Зенит...
А все это "навезут негров, молодым пацанам негде будет играть..." - это все от лукавого. Хороший футболист пробьется. В процессе еще закалит характер
Константин Белых
Константин Белых ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:16
А чем тебе негры (Вагнер Промес Эменике) хуже талантищ Чалова Смолова Давыдова Кротова и Жамалетдинова? По мне так пусть одинадцать талантливых негров будет на поле чем 3-5 ожиревших наших звездищ.
Gahi
Gahi
вчера в 22:16
Очень странно слышать это от агента Дмитрия Селюка. Он является одним из тех людей который навязывает и выбивает за молодых игроков огромные зарплаты, а так же утверждает что они добьются больших высот в футболе. Ну и как полагается никогда Селюк не забывает про свои огромные проценты от суммы сделок которые ему удалось добиться от этих трансферов. Поэтому большая ответственность ложиться и на агентов которые оказывают медвежью услугу клубам и сборной, добиваясь выгодного контракта для паспортистов, что те после этого перестают прогрессировать в своем росте.
Константин Белых
Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:09
Да тут дело не сколько в лимитах и бюд финансах сколько именно в потолках ЗП молодым щеглам(типа очередного звездуна Мухина которого агент уже Спартаку предлагает). Если потолок рос игрокам до 23 лет будет 100 тыс евро в год-вот тогда зашевелятся все. И еще проблема в том что простым талантливым пацанам проход в академии Зенита Спартака ЦСКА ЛОКО закрыт по сути. Пропихивают богатенькие папы со связями. В наше время невозможно представить чтоб тренера клубов РПЛ или сборных ездили в провинцию и выискивали талантов как было в СССР. Вот что обидно. По мне так пусть играет условные Ларссоны Влашичи Понсе и радуют за клуб чем стрему хапать от такой сборной которой по сути у нас нет с 2008 г. И не предвидится.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:07
да это так и есть зачем им покидать РПЛ им тут сытно уютно они тут звёзды их расхваливают горе аналитики на МатчТВ им платят миллионы а вот молодёжь из Дании или Хорватии Сербии они все стремятся заработать именно в топ чемпионатах потому что дома им платят копейки но за то у них сборные на две головы выше нашей у ребят есть стимул а у наших паспортистов нет и не будет никогда пока есть лимит и огромные контракты вот главный бич нашего футбола но многим это выгодно агентам дельцам в командах и вообще наш футбол стал не спортом а чем то иным
mars6791
mars6791 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:05
Вполне годные ребята, сколько гордости и решительности во взглядах! А наши в это время потихонько заплывают жирком, и потухший взгляд.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:04
Из другой группы запросто бы вышли,не повезло!
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:03
это пройдёт как только начнут играть
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:03
"Благодаря лимиту получают огромные зарплаты, за них просят большие деньги"
В этом вся суть во всех словоизлияниях агента. Были бы цены и зарплаты меньше и агент мог бы больше сделок проворачивать и больше зарабатывать
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 22:02
Селюк знахар.Вот вопросов? Господин Селюк а почему молчали до турнира. Ребята не готовы.Провалиться и не будет выходить из группы и.т.д.)))
A.S.A
A.S.A
вчера в 22:01
В кой то веке соглашусь с Селюком.
Ввели лимит ,Хотели как лучше получилось как всегда...может быть если бы "голодали" как дети в Бразильских трущобах, то и стимул был бы повышать свое мастерство, для того чтоб на них обратили внимание и предложили хороший контракт, соответствующий их мастерству
alexgurzan
alexgurzan ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 22:01
.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:00
Подопечные Селюка готовы к отмене лимита :

ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 22:00
А реальный рынок, как ты предлагаешь ( и правильно делаешь), появится только тогда , когда в профессиональном футболе не будет бюджетного финансирования. Когда клубы будут частными, тогда все будут зарабатывать деньги, а не получать их как сейчас. Вот тогда лимит и можно будет убирать.
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:58, ред.
У нас сейчас по моему Миранчук,да Головин могут играть. Остальных как будто бы от пивных ларьков набрали. Ни физухи,ни ума . А спасибо нужно сказать , начиная с товарища Колоскова и его продолжителям идей)) Что он разваливал Российский футбол,что следующие деятели.
Медив
Медив
вчера в 21:58
Вообще убрать лимит. Если чувак не может выиграть конкуренцию у негра из Кабо-Верде, то какой из него футболист? Он шахтер. 11 человек для сборной как то насобирают, а больше не нужно
Константин Белых
Константин Белых
вчера в 21:57
Все все знают. Все все понимают. Все на соккере высказались. Но проблема в том что лигой рулят чинуши а не реальный рынок. Поэтому какому то старперу из Минспорта кажется-не убирать лимит-и сборная появится. Она не появится НИКОГДА. РПЛ превратилась в скотопитомник для Кокошки и Мамая. Сулейманова и Смолова. Жамалетдинова и Джанаева. Словом для игроков которые в европе только бы бросали ауты и получали 1000 евро в месяц.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:57
" Пусть в России оставят действующий лимит, но в заявке не должно быть ограничений на иностранцев, иначе убирается конкуренция."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1249270/selyuk-dmitriy
Как эти слова Селюка понимать? Действующий лимит сейчас 8 легов в заявке и до 8 на поле. Его оставить , как он говорит.? А в заявке не должно быть ограничений на иностранцев - как он предлагает. Как это сделать если оставить действующий лимит? Селюк в своем уме?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:51
Вроде бы все всё понимают, что этот лимит ничего хорошего не несёт, а почему то никто ничего не меняет?!!! Кто в доле ???
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:50
Да не умеют они просто играть - вот и ответ. Бегают, стараются, пытаются комбинировать (иногда), пасы иногда точные отдают (когда никто не мешает), но... НЕ УМЕЮТ. Они оторваны от европейского футбола, варятся в собственном соку, а этого недостаточно для полноценной конкуренции и повышения мастерства.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:47
Просто это их предел
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