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Дзаккардо: «Доннарумма — самый важный игрок „Милана“»

09 апреля 2021, 15:08

Бывший футболист «Милана» Кристиан Дзаккардо прокомментировал возможное продление контракта Джанлуиджи Доннаруммы с миланским клубом.

Джиджи хочет остаться в «Милане», и я уверен, что он сможет договориться, если проведет переговоры с клубом без посредников. Но с агентом он может заработать больше денег, это тоже понятно.

Доннарумма — самый важный игрок «Милана». Я хорошо его знаю, он мой сосед. И я не думаю, что его сильно заботят деньги. Он заслуживает похвалы, потому что, несмотря на все происходящее, он остается спокойным на поле.

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Ozabot
Ozabot
09 апреля в 19:55
Проблема в том, что у него агент в край борзый. Не продлевает контракт на 4-5 лет, а только на сезон-два, чтобы потом снова давить на клуб и вымогать повышение зарплаты. Если ему в 20 лет платить 10 миллионов, то сколько будет через два сезона? Нужно ли такое финансовое ярмо на шее?
Ironigor
Ironigor
09 апреля в 15:13
Такие всем нужны !!!
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