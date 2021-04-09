Дзаккардо: «Доннарумма — самый важный игрок „Милана“»

Бывший футболист «Милана» прокомментировал возможное продление контракта с миланским клубом.

Джиджи хочет остаться в «Милане», и я уверен, что он сможет договориться, если проведет переговоры с клубом без посредников. Но с агентом он может заработать больше денег, это тоже понятно.

Доннарумма — самый важный игрок «Милана». Я хорошо его знаю, он мой сосед. И я не думаю, что его сильно заботят деньги. Он заслуживает похвалы, потому что, несмотря на все происходящее, он остается спокойным на поле.