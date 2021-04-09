Ферреро хочет оставить Раньери и Квальяреллу в «Сампдории» ещё на один год

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что хочет оставить в клубе главного тренера команды Клаудио Раньери и нападающего Фабио Квальяреллу еще на один сезон.
Срок действия контрактов тренера и нападающего рассчитан до июня 2021 года.
Раньери — мой друг, и я хочу сохранить его. Я уважаю его, потому что он великий человек, между нами нет проблем. Я хочу, чтобы он создал отличную команду.
То же самое и с Квальяреллой. Я сказал ему, что он будет в клубе до тех пор, пока я буду президентом «Сампдории».