Ферреро хочет оставить Раньери и Квальяреллу в «Сампдории» ещё на один год

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09 апреля 2021, 13:50

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро заявил, что хочет оставить в клубе главного тренера команды и нападающего еще на один сезон.

Срок действия контрактов тренера и нападающего рассчитан до июня 2021 года.