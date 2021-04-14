Газизов сообщил, что Урунов может сыграть против «Спартака»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что полузащитник , арендованный у «Спартака», сможет принять участие в предстоящем матче 26-го тура РПЛ против «красно-белых».

Договоренности со «Спартаком» о том, что Урунов не может играть против них — нет. Ничего не мешает сыграть ему в воскресенье с «красно-белыми».