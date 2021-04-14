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Газизов сообщил, что Урунов может сыграть против «Спартака»

14 апреля 2021, 18:40
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 3Логотип футбольный клуб УфаУфаМатч завершен

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что полузащитник Остон Урунов, арендованный у «Спартака», сможет принять участие в предстоящем матче 26-го тура РПЛ против «красно-белых».

Договоренности со «Спартаком» о том, что Урунов не может играть против них — нет. Ничего не мешает сыграть ему в воскресенье с «красно-белыми».

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Сп62
Сп62
14 апреля в 20:01
Неужели у Остона поднимется нога пробить по воротам Спартака.
dеigandre
dеigandre
14 апреля в 19:33
Шамилю надо готовиться к 17 жалобам, которые Спартак после матча направит
makkie
makkie
14 апреля в 19:23
Логично.
В РФС и РПЛ же теперь запрещают отказывать в играх арендованных игроков против своих нынешних клубов. Пожалуй, это справедливо!
Ironigor
Ironigor
14 апреля в 19:22
НУ ВСЁ, СПАРТАЧИ СПАСАЙТЕСЬ КТО МОЖЕТ, САМ УРУНОВ ИДЁТ !!!)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
14 апреля в 19:20
Это плохая новость или хорошая ??
ЮЗИК
ЮЗИК
14 апреля в 18:46
Урунов нам не соперник
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