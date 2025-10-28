«Комо» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Комо» – «Верона», который состоится 29 октября 2025 года.
«Комо»
Болельщикам точно может быть не стыдно за свой клуб, ведь еще в прошлом сезоне команда была новичком Серии А, а сейчас располагается на текущем шестом месте с 13 баллами и претендует на место в еврокубках. В домашней игре с не самой удачливой в последнее время «Вероной», хозяевам важно не сбавлять обороты и набрать важнейшие три очка в свою копилку.
25 октября «Комо» сыграл вничью с «Пармой» (0:0), а 19 числа на своем поле справился с «Ювентусом» (2:0).
«Верона»
«Верона» не может выиграть уже несколько матчей подряд и находится очень близко к зоне вылета. Команда имеет в своем активе лишь пять очков и занимает 17 место. Если клуб не исправит результаты в ближайшее время, то совсем скоро окажется внизу турнирной таблицы, поэтому даже ничья в игре с «Комо» будет отличным результатом в подобной ситуации.
26 октября «Верона» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2), а 18 числа поделила очки с «Пизой» (0:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Комо» – 1.6
- Ничья – 3.7
- Победит «Верона» — 6.6
Статистика
- Четыре из десяти последних матчей «Комо» завершились ничейными результатами
- «Верона» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд во всех турнирах
- Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Комо», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева смогут сломить оборону соперника в этой игре и заберут важные три пункта.