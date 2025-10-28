«Комо» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761669367

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Комо» – «Верона», который состоится 29 октября 2025 года.

«Комо»

Болельщикам точно может быть не стыдно за свой клуб, ведь еще в прошлом сезоне команда была новичком Серии А, а сейчас располагается на текущем шестом месте с 13 баллами и претендует на место в еврокубках. В домашней игре с не самой удачливой в последнее время «Вероной», хозяевам важно не сбавлять обороты и набрать важнейшие три очка в свою копилку.

25 октября «Комо» сыграл вничью с «Пармой» (0:0), а 19 числа на своем поле справился с «Ювентусом» (2:0).

«Верона»

«Верона» не может выиграть уже несколько матчей подряд и находится очень близко к зоне вылета. Команда имеет в своем активе лишь пять очков и занимает 17 место. Если клуб не исправит результаты в ближайшее время, то совсем скоро окажется внизу турнирной таблицы, поэтому даже ничья в игре с «Комо» будет отличным результатом в подобной ситуации.

26 октября «Верона» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2), а 18 числа поделила очки с «Пизой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Комо» – 1.6

Ничья – 3.7

Победит «Верона» — 6.6

Статистика

Четыре из десяти последних матчей «Комо» завершились ничейными результатами

«Верона» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд во всех турнирах

Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Комо», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева смогут сломить оборону соперника в этой игре и заберут важные три пункта.