Top.Mail.Ru
 
 
 
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Комо» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 19:36
«Комо» – «Верона»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Комо» – «Верона», который состоится 29 октября 2025 года.

«Комо»

Болельщикам точно может быть не стыдно за свой клуб, ведь еще в прошлом сезоне команда была новичком Серии А, а сейчас располагается на текущем шестом месте с 13 баллами и претендует на место в еврокубках. В домашней игре с не самой удачливой в последнее время «Вероной», хозяевам важно не сбавлять обороты и набрать важнейшие три очка в свою копилку.

25 октября «Комо» сыграл вничью с «Пармой» (0:0), а 19 числа на своем поле справился с «Ювентусом» (2:0).

«Верона»

«Верона» не может выиграть уже несколько матчей подряд и находится очень близко к зоне вылета. Команда имеет в своем активе лишь пять очков и занимает 17 место. Если клуб не исправит результаты в ближайшее время, то совсем скоро окажется внизу турнирной таблицы, поэтому даже ничья в игре с «Комо» будет отличным результатом в подобной ситуации.

26 октября «Верона» сыграла вничью с «Кальяри» (2:2), а 18 числа поделила очки с «Пизой» (0:0).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Комо» – 1.6
  • Ничья – 3.7
  • Победит «Верона» — 6.6

Статистика

  • Четыре из десяти последних матчей «Комо» завершились ничейными результатами
  • «Верона» не может выиграть на выезде уже семь поединков подряд во всех турнирах
  • Три последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Комо», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что хозяева смогут сломить оборону соперника в этой игре и заберут важные три пункта.

 
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 