«Аталанта» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1761668776

вчера, 19:26

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Милан», который состоится 28 октября 2025 года.

«Аталанта»

«Аталанта» не может похвалиться победами, ведь большинство матче сыграла вничью. Команда опустилась уже на седьмое место в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов также не смогла победить в поединках, где должна была это делать. В домашней игре с «Миланом» у хозяев есть шанс изменить качество своей игры и добиться важной победы, набрав важные как никогда три балла.

25 октября «Аталанта» сыграла вничью на выезде с «Кремонезе» (1:1), а 22 числа поделила очки в Лиге чемпионов с пражской «Славией» (0:0).

«Милан»

«Милан» может быть доволен текущим положением дел, однако в последнем туре ничья была совсем не обязательная. Команда на данный момент идет на третьем месте с 17 очками и всего на один балл отстает от двух лидеров. В самом разгаре борьбы гостям нельзя терять очки, иначе конкуренты уйдут вперед и догнать их будет гораздо сложнее со временем.

24 октября «Милан» сыграл вничью с «Пизой» (2:2), а 19 числа обыграл «Фиорентину» (2:1) на своем поле.

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Аталанта» – 6.85

Ничья – 3.92

Победит «Милан» — 1.57

Статистика

«Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча «Аталанты» завершились вничью

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.92. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника, но победителя в этой встрече определить не смогут.