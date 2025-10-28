«Аталанта» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта» – «Милан», который состоится 28 октября 2025 года.
«Аталанта»
«Аталанта» не может похвалиться победами, ведь большинство матче сыграла вничью. Команда опустилась уже на седьмое место в чемпионате Италии, а в Лиге чемпионов также не смогла победить в поединках, где должна была это делать. В домашней игре с «Миланом» у хозяев есть шанс изменить качество своей игры и добиться важной победы, набрав важные как никогда три балла.
25 октября «Аталанта» сыграла вничью на выезде с «Кремонезе» (1:1), а 22 числа поделила очки в Лиге чемпионов с пражской «Славией» (0:0).
«Милан»
«Милан» может быть доволен текущим положением дел, однако в последнем туре ничья была совсем не обязательная. Команда на данный момент идет на третьем месте с 17 очками и всего на один балл отстает от двух лидеров. В самом разгаре борьбы гостям нельзя терять очки, иначе конкуренты уйдут вперед и догнать их будет гораздо сложнее со временем.
24 октября «Милан» сыграл вничью с «Пизой» (2:2), а 19 числа обыграл «Фиорентину» (2:1) на своем поле.
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Аталанта» – 6.85
- Ничья – 3.92
- Победит «Милан» — 1.57
Статистика
- «Милан» выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча «Аталанты» завершились вничью
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.92. Предполагаем, что обе команды смогут отличиться в воротах соперника, но победителя в этой встрече определить не смогут.