ГлавнаяНовости

Чорлука — лидер РПЛ по выигранным единоборствам

21 апреля 2021, 10:44

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука является лидером РПЛ по проценту выигранных единоборств.

В нынешнем сезоне 35-летний хорват 105 раз вступал в борьбу и выходил победителем в 75% случаев.

На втором месте расположился представитель «Спартака» Самуэль Жиго (211 единоборств, 69%), на третьем — игрок «Динамо» Иван Ордец (180, 67%).

В рейтинг были включены игроки, у которых в активе есть 100+ единоборств в этом сезоне РПЛ.

Недавно Чорлука анонсировал свой уход из «Локомотива».

Все новости
Мбаппе впервые в карьере не нанёс ни одного удара по воротам в матче ЛЧ
Сегодня, 02:09 Комментарии0
«Ман Сити» добился уникального достижения среди клубов АПЛ в Лиге чемпионов
Сегодня, 00:39 Комментарии3
«Ман Сити» ещё не проигрывал ПСЖ: 2 победы и 2 ничьих
Сегодня, 00:16 Комментарии1
У Мареза 20 очков по системе «гол+пас» в 26 матчах ЛЧ, начатых в старте
Вчера, 23:49 Комментарии4
Маркиньос повторил достижение Роналду и Гризманна в Лиге чемпионов
Вчера, 23:01 Комментарии2
Поляки Крыховяк и Шиманьски — лидеры РПЛ по количеству заработанных фолов
Вчера, 20:55 Комментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 12:03
Отличный показатель!
makkie
makkie
21 апреля в 11:54, ред.
Чорлука - 105 единоборств (75% побед)
Жиго - 211 единоборств (69% побед)

По сути Жиго в целом лучше, если брать количество единоборств - аж в 2 (!) раза больше, чем Чорлука. И процент не сильно отличается, к слову.
Статистика такая статистика...
ДАША Д
ДАША Д
21 апреля в 11:12
И с таким игроком Локо не может договориться о продлении контракта.
Ironigor
Ironigor
21 апреля в 10:52
Чорлука мужчина, Локомотив тяжело будет без него.
ЮЗИК
ЮЗИК
21 апреля в 10:51
Чорлука вообще сильный защитник
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100