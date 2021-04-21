Чорлука — лидер РПЛ по выигранным единоборствам

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21 апреля 2021, 10:44

Защитник «Локомотива» является лидером РПЛ по проценту выигранных единоборств.

В нынешнем сезоне 35-летний хорват 105 раз вступал в борьбу и выходил победителем в 75% случаев.

На втором месте расположился представитель «Спартака» (211 единоборств, 69%), на третьем — игрок «Динамо» (180, 67%).

В рейтинг были включены игроки, у которых в активе есть 100+ единоборств в этом сезоне РПЛ .

Недавно Чорлука анонсировал свой уход из «Локомотива».