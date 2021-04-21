Чорлука — лидер РПЛ по выигранным единоборствам

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука является лидером РПЛ по проценту выигранных единоборств.
В нынешнем сезоне 35-летний хорват 105 раз вступал в борьбу и выходил победителем в 75% случаев.
На втором месте расположился представитель «Спартака» Самуэль Жиго (211 единоборств, 69%), на третьем — игрок «Динамо» Иван Ордец (180, 67%).
В рейтинг были включены игроки, у которых в активе есть 100+ единоборств в этом сезоне РПЛ.
Недавно Чорлука анонсировал свой уход из «Локомотива».
Жиго - 211 единоборств (69% побед)
По сути Жиго в целом лучше, если брать количество единоборств - аж в 2 (!) раза больше, чем Чорлука. И процент не сильно отличается, к слову.
Статистика такая статистика...
Жиго - 211 единоборств (69% побед)
По сути Жиго в целом лучше, если брать количество единоборств - аж в 2 (!) раза больше, чем Чорлука. И процент не сильно отличается, к слову.
Статистика такая статистика...