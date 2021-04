Месси забивает 30+ голов за «Барселону» уже 13 лет подряд

Форвард «Барселоны» сделал дубль в финале Кубка Испании против «Атлетика».

Любопытно, что аргентинец забил уже 31 гол во всех турнирах этого сезона в составе каталонцев. Подобный результат нападающий показывает уже 13-й сезон подряд.

30 — Lionel Messi 🇦🇷 has scored 30+ goals in each of his last 13 seasons for @FCBarcelona in all competitions:



2009 — 38

2010 — 47

2011 — 53

2012 — 73

2013 — 60

2014 — 41

2015 — 58

2016 — 41

2017 — 54

2018 — 45

2019 — 51

2020 — 31

2021 — 31



Ace. pic.twitter.com/0ua8l5OApd