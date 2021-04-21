Чупо-Мотинг во второй раз в карьере забил в трёх матчах подряд

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21 апреля 2021, 00:12

Нападающий «Баварии» отметился забитым голом в матче 30-го тура Бундеслиги против «Байера» (2:0).

Таким образом, камерунец во второй раз в своей карьере сумел забить в трёх матчах подряд во всех соревнованиях. Ранее это удалось ему в марте 2014 года, когда Чупо-Мотинг выступал за «Шальке».