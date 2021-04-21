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Чупо-Мотинг во второй раз в карьере забил в трёх матчах подряд

21 апреля 2021, 00:12
БаварияЛоготип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)2 : 0Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг отметился забитым голом в матче 30-го тура Бундеслиги против «Байера» (2:0).

Таким образом, камерунец во второй раз в своей карьере сумел забить в трёх матчах подряд во всех соревнованиях. Ранее это удалось ему в марте 2014 года, когда Чупо-Мотинг выступал за «Шальке».

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schollistar
schollistar ответ Elliada (раскрыть)
21 апреля в 11:42
только почему-то Левандовски колотит дублями и хет-триками голы
Elliada
Elliada
21 апреля в 07:28
Возникло сомнение, на счет способностей Левандовски.

Поставили вместо него Эрика и он регулярно забивает. Получается Левандовски не такой хороший нападающий, как все думают
VeniaminS
VeniaminS
21 апреля в 01:15
Не плохой результат.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
21 апреля в 01:03
Молодец,что тут скажешь!
1bear
1bear
21 апреля в 00:26
...так сложилось,что игрок получил место в основе из-за травмы лидера атаки...
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