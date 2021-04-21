Чупо-Мотинг во второй раз в карьере забил в трёх матчах подряд

Нападающий «Баварии» Эрик Чупо-Мотинг отметился забитым голом в матче 30-го тура Бундеслиги против «Байера» (2:0).
Таким образом, камерунец во второй раз в своей карьере сумел забить в трёх матчах подряд во всех соревнованиях. Ранее это удалось ему в марте 2014 года, когда Чупо-Мотинг выступал за «Шальке».
Поставили вместо него Эрика и он регулярно забивает. Получается Левандовски не такой хороший нападающий, как все думают
Поставили вместо него Эрика и он регулярно забивает. Получается Левандовски не такой хороший нападающий, как все думают