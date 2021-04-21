«Монпелье» вышел в полуфинал Кубка Франции впервые за 24 года

«Кане Руссийон» дома уступил «Монпелье» в матче 1/4 финала Кубка Франции.
Любопытно, что «паладины» вышли в полуфинал данного турнира впервые за 24 года.
В сезоне 1996/97 команда в 1/2 финала уступила «Генгаму».
|Кане Руссийон1 : 2Монпелье
|Матч завершен
«Кане Руссийон» дома уступил «Монпелье» в матче 1/4 финала Кубка Франции.
Любопытно, что «паладины» вышли в полуфинал данного турнира впервые за 24 года.
В сезоне 1996/97 команда в 1/2 финала уступила «Генгаму».
У Монпелье есть неплохие шансы выйти в финал.
У Монпелье есть неплохие шансы выйти в финал.