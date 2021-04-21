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«Монпелье» вышел в полуфинал Кубка Франции впервые за 24 года

21 апреля 2021, 10:37
Кане РуссийонЛоготип футбольный клуб Кане Руссийон (Кане-ан-Руссийон)1 : 2Логотип футбольный клуб МонпельеМонпельеМатч завершен

«Кане Руссийон» дома уступил «Монпелье» в матче 1/4 финала Кубка Франции.

Любопытно, что «паладины» вышли в полуфинал данного турнира впервые за 24 года.

В сезоне 1996/97 команда в 1/2 финала уступила «Генгаму».

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Все комментарии
galem72
galem72
21 апреля в 11:34
Клуб любит неожиданный позитив. В 11/12 они просто разорвали своих болельщиков. Удачи Монпелье!
ДСА
ДСА
21 апреля в 11:13
Кубок вряд ли возьмут.
Союзник противников
Союзник противников
21 апреля в 10:49
На фоне подавления мятежа толстосумов мирового футбола,это событие осталось незамеченным.Но мы теперь знаем,что несмотря на все попытки его убить,футбол жив!
David Young
David Young
21 апреля в 10:38
Это значительное достижение.

У Монпелье есть неплохие шансы выйти в финал.
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