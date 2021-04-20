Гильерме — лидер РПЛ по количеству «сухарей»

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20 апреля 2021, 10:53

Голкипер «Локомотива» Гильерме является лучшим вратарем РПЛ по количеству сухих матчей в нынешнем сезоне.

В нынешнем розыгрыше в активе Гильерме 12 матчей без пропущенных мячей.

На втором месте голкипер «Динамо» (10 матчей), на третьем — из «Ростова» (9).