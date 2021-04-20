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Гильерме — лидер РПЛ по количеству «сухарей»

20 апреля 2021, 10:53

Голкипер «Локомотива» Гильерме является лучшим вратарем РПЛ по количеству сухих матчей в нынешнем сезоне.

В нынешнем розыгрыше в активе Гильерме 12 матчей без пропущенных мячей.

На втором месте голкипер «Динамо» Антон Шунин (10 матчей), на третьем — Сергей Песьяков из «Ростова» (9).

Напомним, что Гильерме попал в команду недели FIFA 21 после матча со «Спартаком».

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
20 апреля в 14:57
После невыразительной игры в конце минувшего года на последнем рубеже в играх за главную команду страны и московский Локомотив, пропустив пять голов от сербов и по пять мячей от Краснодара и Динамо Гилерме заслужил массу критических стрел в свой адрес, а заодно проиграл конкуренцию в сборной Шунину. Зато после зимней паузы его как будто подменили, в семи играх всего два мяча и пять матчей на ноль вывели Маринато на первое место по "сухарям" среди вратаре в РПЛ.
Legend 6
Legend 6 ответ mihaluch (раскрыть)
20 апреля в 11:49
Не надо гнать на Акинфеева!!! Он ставит очередной рекорд!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
20 апреля в 11:34
Неспроста ведь вратарь республики...
ДАША Д
ДАША Д
20 апреля в 11:18
Потому наверное и в сборную берут.
mihaluch
mihaluch
20 апреля в 11:16
А где наш великий и могучий Акинфеев?
Опасный хулиган
Опасный хулиган
20 апреля в 11:13
старый бразил шпал не портит
beefs
beefs
20 апреля в 10:55
с чем и поздравляем, так держать...
ЮЗИК
ЮЗИК
20 апреля в 10:55
Хоть здесь будет лидером
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