Гильерме — лидер РПЛ по количеству «сухарей»

Голкипер «Локомотива» Гильерме является лучшим вратарем РПЛ по количеству сухих матчей в нынешнем сезоне.
В нынешнем розыгрыше в активе Гильерме 12 матчей без пропущенных мячей.
На втором месте голкипер «Динамо» Антон Шунин (10 матчей), на третьем — Сергей Песьяков из «Ростова» (9).
Топ-5 вратарей #ТинькоффРПЛ по количеству сухих матчей в этом сезоне 🔒#СтатистикаРПЛ pic.twitter.com/s5vpGGHsyF— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) April 20, 2021
Напомним, что Гильерме попал в команду недели FIFA 21 после матча со «Спартаком».