«Манчестер Сити» — первый английский клуб, выигравший 7 матчей ЛЧ подряд

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Пари Сен-Жермен» (2:0) и вышел в финал соревнования.
«Сити» стал первым английским клубом, которому удалось одержать 7 побед подряд в ЛЧ и 11 побед в одном розыгрыше турнира.
|Манчестер Сити2 : 0Пари Сен-Жермен
|Матч завершен
В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Пари Сен-Жермен» (2:0) и вышел в финал соревнования.
«Сити» стал первым английским клубом, которому удалось одержать 7 побед подряд в ЛЧ и 11 побед в одном розыгрыше турнира.