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«Манчестер Сити» — первый английский клуб, выигравший 7 матчей ЛЧ подряд

05 мая 2021, 01:54
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 0Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-ЖерменМатч завершен

В ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов «Манчестер Сити» переиграл «Пари Сен-Жермен» (2:0) и вышел в финал соревнования.

«Сити» стал первым английским клубом, которому удалось одержать 7 побед подряд в ЛЧ и 11 побед в одном розыгрыше турнира.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
05 мая в 07:32
Такое трудно повторить.
Leha-ha50
Leha-ha50
05 мая в 02:09
Это для любителей всяких разных циферок . Надо выиграть восьмой и самый важный матч , а иначе этот рекорд не будет иметь какого то глобального значения.
VeniaminS
VeniaminS
05 мая в 01:55
Что сказать,молодцы.
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