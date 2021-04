Бензема побил клубный рекорд «Реала», принадлежавший Роналду

Нападающий «Реала» отметился забитым мячом в первом полуфинально матче Лиги чемпионов против «Челси» (1:1).

Французский форвард стал самым возрастным футболистом мадридского клуба (33 года и 129 дней), которому удалось забить в полуфинале ЛЧ . Ранее это достижение принадлежало (32 года и 86 дней), ныне выступающему за «Ювентус».

⚪️ Karim Benzema (33 years, 129 days) becomes the oldest scorer for Real Madrid in a Champions League semi-final, taking the record from Cristiano Ronaldo (32 years, 86 days) 💪# UCL pic.twitter.com/m4eUzW52qi

