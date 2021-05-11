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«Спартак» объявил о расторжении контракта с Гулиевым

11 мая 2021, 17:06

«Спартак» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с полузащитником Аязом Гулиевым.

«Спартак-Москва» и полузащитник Аяз Гулиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!

В начале года сообщалось, что Гулиев может вернуться в «Ростов».

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Серж 129
Серж 129
12 мая в 09:17
о теперь будет кому баранов пасти у дедушки Ильгиза
Евгений Быстров
Евгений Быстров ответ Baggio R. (раскрыть)
12 мая в 03:06
111 матчей за 14 лет.Крутой результат))
протон1
протон1
11 мая в 23:48
что есть что нет не рыба не мясо был. да еще драчун не по делу
Аксинья
Аксинья
11 мая в 23:09
В Ростов к Валере на очередное перевоспитание)) Через год будет человеком и хорошим игроком)) Федун опять вернет его в Спартак лямов за пять евриков))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
11 мая в 21:52
Ещё от одного бандюгана избавляются.
морозз
морозз
11 мая в 20:42
Понты и дикая несдержанность в разговорах и действиях привели к такому печальному результату! Сам себя закопал в песок и откапываться не спешил!
Baggio R.
Baggio R. ответ 1_DEIVID (раскрыть)
11 мая в 19:28
Как-то так
Leha-ha50
Leha-ha50
11 мая в 19:13
Хорошо начинал , парня считали перспективным, но после избиения иностранца все пошло куда то не туда.
Посмотрим , где парень окажется .
311
311
11 мая в 18:39
Пора в ММА себя попробовать!)
1_DEIVID
1_DEIVID ответ 1-я конная (раскрыть)
11 мая в 18:31
А где легенда ЦСКА Рамон, которого новым Кака называли? Что-то интересно стало, как сложилась его бездарная карьера.
allemz
allemz
11 мая в 18:02
Дикобраз может попробовать себя в Тереке
1-я конная
1-я конная
11 мая в 18:02
Ещё одна легенда Спартака покидает клуб
sv_1969
sv_1969
11 мая в 17:49
А сколько выписывали ему авансов!Не срослось!
Little Caprice
Little Caprice
11 мая в 17:36
Прощание с легендой. Уходит целая эпоха...
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
11 мая в 17:19
Удачи Аязу и дальнейших успехов в нелегком деле сидения на лавке и избиения прохожих!
ДАША Д
ДАША Д
11 мая в 17:13
Продать его не удалось.
makkie
makkie
11 мая в 17:11
Ничем не запомнился в Спартаке.

Хотя нет, запомнился: избиением американца на дороге и пререканиями с Тедеско и Чепзановичем. За что и был сослан в дубль.
Благодарить Гулиева не за что, тем не менее, спасибо.
drug01
drug01
11 мая в 17:07
Будет набирать новых
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