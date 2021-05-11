«Спартак» объявил о расторжении контракта с Гулиевым

«Спартак» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с полузащитником Аязом Гулиевым.
«Спартак-Москва» и полузащитник Аяз Гулиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!
В начале года сообщалось, что Гулиев может вернуться в «Ростов».
Хотя нет, запомнился: избиением американца на дороге и пререканиями с Тедеско и Чепзановичем. За что и был сослан в дубль.
Благодарить Гулиева не за что, тем не менее, спасибо.
Хотя нет, запомнился: избиением американца на дороге и пререканиями с Тедеско и Чепзановичем. За что и был сослан в дубль.
Благодарить Гулиева не за что, тем не менее, спасибо.