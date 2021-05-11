«Спартак» объявил о расторжении контракта с Гулиевым

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11 мая 2021, 17:06

«Спартак» на официальном сайте сообщил о расторжении контракта с полузащитником .

«Спартак-Москва» и полузащитник Аяз Гулиев расторгли трудовой договор по соглашению сторон. 24-летний игрок покидает красно-белых в статусе свободного агента. Желаем нашему воспитаннику успехов в дальнейшей карьере!

В начале года сообщалось, что Гулиев может вернуться в «Ростов».