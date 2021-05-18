«Он чувствует себя хорошо». Гвардиола — о состоянии здоровья Де Брюйне

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как себя чувствует полузащитник команды Кевин Де Брюйне, который пропустил уже больше месяца из-за травмы.
Кевин тренировался последние два дня, и он чувствует себя хорошо. Кевин важен для нас, как и все остальные. Только если мы сможем держаться все вместе и подталкивать друг друга вперёд, можно будет выиграть Лигу чемпионов.
Все находятся на одном уровне. Посмотрим, каков уровень Де Брюйне, в форме ли он и готов ли играть.
Ждем финала, матч обещает быть очень интересным. МС и Челси достойные соперники.
Всем здоровья.
Ждем финала, матч обещает быть очень интересным. МС и Челси достойные соперники.
Всем здоровья.