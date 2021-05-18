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«Он чувствует себя хорошо». Гвардиола — о состоянии здоровья Де Брюйне

18 мая 2021, 00:51

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, как себя чувствует полузащитник команды Кевин Де Брюйне, который пропустил уже больше месяца из-за травмы.

Кевин тренировался последние два дня, и он чувствует себя хорошо. Кевин важен для нас, как и все остальные. Только если мы сможем держаться все вместе и подталкивать друг друга вперёд, можно будет выиграть Лигу чемпионов.

Все находятся на одном уровне. Посмотрим, каков уровень Де Брюйне, в форме ли он и готов ли играть.

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ДАША Д
ДАША Д
18 мая в 05:31
Оклемается, никуда не денется.
Leha-ha50
Leha-ha50
18 мая в 01:00
Кевин - очень важная фигура для МС, по сути - основополагающий игрок. Хочется верить , что к финалу ЛЧ он подойдет во всеоружии. Его присутствие на поле просто меняет расклад сил . Парень умеет все : пас шикарный, дриблинг просто загляденье , удар потрясающий , в отборе силен, поле видит прекрасно. Игрок просто без слабых мест. Хочется верить , парень выйдет в основе в финальном матче.
Ждем финала, матч обещает быть очень интересным. МС и Челси достойные соперники.
Всем здоровья.
ОПС
ОПС
18 мая в 00:55
Хорошо, если все хорошо.
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