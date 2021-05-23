Зидан: «„Атлетико“ заслуживает быть чемпионом»

Главный тренер «Реала» поздравил «Атлетико» с чемпионством, а также поблагодарил болельщиков и футболистов своего клуба.

У меня плохое настроение. Почему? Потому что мы не выиграли Ла Лигу. Мы должны поздравить «Атлетико», который заслуживает быть чемпионом, потому что тот, кто находится на вершине таблицы, этого заслуживает.

Но самое главное — это то, что сделали игроки «Реала». Я должен поблагодарить наших болельщиков, потому что они всегда поддерживали команду. Я думаю, что каждый может гордиться игроками, потому что они отдали всё.

Моё будущее? Через некоторое время я поговорю с руководством клуба об этом вопросе.