ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2020/2021

Зидан: «„Атлетико“ заслуживает быть чемпионом»

23 мая 2021, 08:32

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поздравил «Атлетико» с чемпионством, а также поблагодарил болельщиков и футболистов своего клуба.

У меня плохое настроение. Почему? Потому что мы не выиграли Ла Лигу. Мы должны поздравить «Атлетико», который заслуживает быть чемпионом, потому что тот, кто находится на вершине таблицы, этого заслуживает.

Но самое главное — это то, что сделали игроки «Реала». Я должен поблагодарить наших болельщиков, потому что они всегда поддерживали команду. Я думаю, что каждый может гордиться игроками, потому что они отдали всё.

Моё будущее? Через некоторое время я поговорю с руководством клуба об этом вопросе.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии5
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Islam0500
Islam0500
23 мая в 13:42
Зидан сделал все что мог. При 60 травмах за сезон, дойти полуфинала ЛЧ и до последней минуты бороться за чемпионство в Ла лиге, это потолок, даже для Реала.
Hamman
Hamman
23 мая в 09:23, ред.
Зидан смотрит с точки зрения профессионала. Финишировал на первом месте, значит заслужил.
Но с точки зрения болельщика, Атлетико заслуживает чемпионства с большой натяжкой. Почему? Да потому что проиграл всем своим конкурентам!
Вся тройка не показала и близко чемпионской игры. Но если Реал был плох по объективным причинам ( аномальное колличество травм, коронавирус игроков основы ) то спад в игре Атлетико и Барселоны мне если честно малопонятен. Ладно Барселона может списать всё на тренера, мол не ,, зашёл" Куман, Атлетико оправдаться нечем, ведь у них из изменений только усиление топ форвардом Суаресом.
Много букв получается. Ждём качественных изменений в командах и новый сезон. Ла Лига сдала позиции на евро арене, пора возвращать...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 08:54
Зидан профессионально поздравил Атлетико с чемпионством.
mihaluch
mihaluch
23 мая в 08:46
Зидан сделал всё что мог.
beefs
beefs
23 мая в 08:44
а кто бы возражал, таких, наверное, нет....
STVA 1
STVA 1
23 мая в 08:38
Атлетико заслужил и это факт
Против ЦСКА
Против ЦСКА
23 мая в 08:36
Возражений нет совсем
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100