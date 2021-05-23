Зидан: «„Атлетико“ заслуживает быть чемпионом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поздравил «Атлетико» с чемпионством, а также поблагодарил болельщиков и футболистов своего клуба.
У меня плохое настроение. Почему? Потому что мы не выиграли Ла Лигу. Мы должны поздравить «Атлетико», который заслуживает быть чемпионом, потому что тот, кто находится на вершине таблицы, этого заслуживает.
Но самое главное — это то, что сделали игроки «Реала». Я должен поблагодарить наших болельщиков, потому что они всегда поддерживали команду. Я думаю, что каждый может гордиться игроками, потому что они отдали всё.
Моё будущее? Через некоторое время я поговорю с руководством клуба об этом вопросе.
Но с точки зрения болельщика, Атлетико заслуживает чемпионства с большой натяжкой. Почему? Да потому что проиграл всем своим конкурентам!
Вся тройка не показала и близко чемпионской игры. Но если Реал был плох по объективным причинам ( аномальное колличество травм, коронавирус игроков основы ) то спад в игре Атлетико и Барселоны мне если честно малопонятен. Ладно Барселона может списать всё на тренера, мол не ,, зашёл" Куман, Атлетико оправдаться нечем, ведь у них из изменений только усиление топ форвардом Суаресом.
Много букв получается. Ждём качественных изменений в командах и новый сезон. Ла Лига сдала позиции на евро арене, пора возвращать...
Но с точки зрения болельщика, Атлетико заслуживает чемпионства с большой натяжкой. Почему? Да потому что проиграл всем своим конкурентам!
Вся тройка не показала и близко чемпионской игры. Но если Реал был плох по объективным причинам ( аномальное колличество травм, коронавирус игроков основы ) то спад в игре Атлетико и Барселоны мне если честно малопонятен. Ладно Барселона может списать всё на тренера, мол не ,, зашёл" Куман, Атлетико оправдаться нечем, ведь у них из изменений только усиление топ форвардом Суаресом.
Много букв получается. Ждём качественных изменений в командах и новый сезон. Ла Лига сдала позиции на евро арене, пора возвращать...