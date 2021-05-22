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Суарес: «Меня унизили прошлым летом. „Атлетико“ открыл мне свои двери»

22 мая 2021, 21:29

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился эмоциями после завоевания чемпионства в составе мадридского клуба.

Прошлым летом я пережил трудную ситуацию. Меня унизили. «Атлетико» открыл мне свои двери и дал возможность продолжить демонстрировать свой уровень.

Этот сезон дался мне тяжелее всего.

Летом 2020 года уругвайский форвард покинул «Барселону» по решению главного тренера команды Рональда Кумана.

В этом сезоне чемпионата Испании Луис забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за «Атлетико».

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Все комментарии
112910415
112910415
24 мая в 21:28
аукнулось, как положено
Beka_byaka
Beka_byaka ответ DXTK (раскрыть)
23 мая в 12:46
В Энфилде?? Там не было всей Барселоны. В прочем и с Баварией.
Beka_byaka
Beka_byaka
23 мая в 12:44
Суарес?? Это яркий пример того, что все что происходит в нашей жизни это к лучшему. Упал? Уронили? Вставай, иди дальше успех впереди.

Депрессия и психологическое состоляющая могут поломать любого человека. Но не должны мы поддаваться им.
dzvinka
dzvinka
23 мая в 11:25, ред.
там надо было гнать пуке, бускетса месси альбу... но погнали Суареса))) ахахаха
выстрелили сами себе в ногу.
21 гол, 3 асиста
протон1
протон1
23 мая в 11:11
а сам пусть вспомнит как всех кусал на поле.
DXTK
DXTK
23 мая в 10:21, ред.
где этот герой был на энфилде в 2019 году?

Правильно Кумна сделал что выкинул прихвастня Месси, осталось еще Пике и Бускетса отправить на пенсию. )))) давно надо было эту компашку разогнать к епеной матери.....особенно после 2-8 от Баварии......
sir_Alex
sir_Alex
23 мая в 10:00
    Funny_Smailik
    Funny_Smailik ответ kamilchik (раскрыть)
    23 мая в 05:59
      Funny_Smailik
      Funny_Smailik
      23 мая в 05:56
      Рад за Луисито. Эль Пистолеро! Эль Гранде! Он достоин. Хоть он и старел нельзя было с ним так поступать. Куман и Бармалей его вышвырнули буквально, человека из трио, которые принесли "золотой требл", который сливкам не снился. Надо было попрощаться по человечески. ☺️
      kamilchik
      kamilchik ответ 25процентный клоун (раскрыть)
      23 мая в 02:22
        амурец
        амурец
        23 мая в 00:52
          RR117
          RR117 ответ Legend 6 (раскрыть)
          23 мая в 00:15
            Caniggia
            Caniggia
            23 мая в 00:15
            Просто красавчик и мастерюга! Привет, рыжему клоуну!
            gentlewolf
            gentlewolf
            22 мая в 23:36
            Не ну Куман конечно клоун, чтоужтам.
            ФАНАТ_number one
            ФАНАТ_number one
            22 мая в 23:35
            правильно сделал уехав из этого шапито, ты чемпион.
            rubinovyi2
            rubinovyi2
            22 мая в 23:19
            Вот уж отомстил,так отомстил..)))
            Prazdnik
            Prazdnik
            22 мая в 23:01
            Луис самый заметный игрок был в барселоне в последний сезон. Как можно было расстаться с человеком который больше всех бегает и стараеться на поле. Уму непостижимо убирать такого игрока. Когда был неймар - это было острейшее нападение - неймар-месси-суарес. Удаче тебе Луис, ты трудяга
            milanetto9
            milanetto9
            22 мая в 22:55
            Рыжему привет приход Кумана эо ошибка Барсы
            Dauletbek
            Dauletbek
            22 мая в 22:53
            А почему не выкладывают интервью с Коке, главного босса Атлетико Симеоне
            Legend 6
            Legend 6
            22 мая в 22:21
            Суарес забивал голы, которых так не хватало Барсе. Надеюсь, период правления дураков закончился.
            Serg_Diamond
            Serg_Diamond
            22 мая в 22:20, ред.
            Удивительно, но для того чтобы у матрасиков сложился пазл им нужен был топовый форвард и они его получили из Барселоны. Не первый случай, первый был с Давидом Вильей. Суарес доказал всем, что он - настоящий профи, кто бы что ни говорил. Ну а Вилье и доказывать ничего не нужно было. Он и сейчас - один из самых уважаемых испанских футболистов за всю историю футбола. Отдельно хочу отметить вклад в нынешний триумф "Атлетико" Яна Облака и Анхеля Корреа - два топовых футболиста, каждый из них по своему гениален на своей позиции, но без них этот результат был бы не возможен 100%.
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            22 мая в 22:18
            Очень красиво и поучительно получилось для некоторых господ. Я все же не думаю , что решение о продаже Луиса принимал один Куман. Скорее всего без давления Бартомеу тут не обошлось . Окончательное решение наверняка принимал не Куман, ему просто деваться некуда было. Да это теперь и неважно.
            Но Луис доказал , что рано его списали "на берег" и золото чемпионата - это заслуженная награда его и команды.
            Всем здоровья.
            goalaktika
            goalaktika
            22 мая в 22:14
            Скорее, у Кумана была личная не приязнь к нему.
            Глупой ошибкой клуба, стало вера к тренеру, который решил играть без чистой 9ки и после его продажи барса так и не приобрела нападающего
            Дмитрий Климович 3
            Дмитрий Климович 3
            22 мая в 22:09
            Просчёт Барсы,Суарес гений!
            25процентный клоун
            25процентный клоун
            22 мая в 22:09
            А сколько глоров барсы и сити радовались неудачам Луиса по ходу сезона а теперь им надо оправдываться
            BDA8181
            BDA8181
            22 мая в 22:09
            Красавчик. Удачи в дальнейшем.
            Dauletbek
            Dauletbek
            22 мая в 22:09
            Когда уже всё потеряно Куман выпустил Пьянича на поле, ничего не значищим матче. Куман упертый всё таки
            Dauletbek
            Dauletbek
            22 мая в 22:07
            Рад за Суареса
            stanichnik
            stanichnik
            22 мая в 22:07
            Время всё расставило по своим местам. Посчитав, что Суарес слишком возрастной игрок и не в состоянии играть на прежнем уровне, по инициативе Рональда Кумана нападающего продали в Атлетико, хотя Луис всего на пол года старше Месси. Прошёл год и, что мы имеем? Барса руководимая Куманом скатилось ещё ниже прошлогоднего показателя в ТТ, едва удержавшись на пьедестале и теперь только ленивый не ругает Главного тренера каталонцев, который в свою очередь скорее всего покинет свой пост. Зато Суарес, забив двадцать один мяч в новой команде, кстати больше на пять мячей, чем в прошлом году за Барселону, став лучшим бомбардиром команды, помог мадридцам после семилетнего перерыва завоевать Золото в Ла Лиге. Что символично забил он в стартовой игре и победный гол на финише, поставив точку, нет восклицательный знак, как бы насмехаясь над незадачливым голландцем.
            УЕСКА
            УЕСКА
            22 мая в 22:00
            Вот пусть теперь в Каталонии локти кусают. Суарес точно в проигрыше не остался. Чемпион!
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