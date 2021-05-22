Суарес: «Меня унизили прошлым летом. „Атлетико“ открыл мне свои двери»

Нападающий «Атлетико» Луис Суарес поделился эмоциями после завоевания чемпионства в составе мадридского клуба.
Прошлым летом я пережил трудную ситуацию. Меня унизили. «Атлетико» открыл мне свои двери и дал возможность продолжить демонстрировать свой уровень.
Этот сезон дался мне тяжелее всего.
Летом 2020 года уругвайский форвард покинул «Барселону» по решению главного тренера команды Рональда Кумана.
В этом сезоне чемпионата Испании Луис забил 21 гол и сделал 3 результативные передачи в 32 матчах за «Атлетико».