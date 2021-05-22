Симеоне: «Я не ошибся, оставшись в „Атлетико“. Клуб продолжает расти»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после победы в чемпионате Испании.
Я испытываю радость за многих людей. В такой сложный год, когда многие покинули нас из-за вируса, «Атлетико» стал чемпионом. Это был трудный год, один из труднейших за нашу историю, но один из лучших для чемпионства.
Я смеюсь, не знаю почему, но мне хочется смеяться. Эта радость идет изнутри. Сегодня я просматривал последний матч на «Кальдероне», когда думал, оставаться ли в клубе. Я сказал, что останусь, поскольку думал, что у клуба есть будущее, и не ошибался.
Клуб продолжает расти, мы проделали огромную работу рука об руку с Мигелем, Энрике, всеми людьми, которых вы не видели. Это дало клубу стабильность и результаты.
ужасный кризис у тех двоих ...
ужасный кризис у тех двоих ...
Всем здоровья.
Всем здоровья.
При этом если б чудак из Вальядолида не сделал бы голевой пас на Суареса, были бы без титула:)
А если бы еще не провальный сезон Барсы и не 60 травм в Реале, то вообще третьими как всегда.
Посмотрим в ЛЧ как сыграет "выросший" клуб.
Хотя в этом году уже видели, в принципе:))))
При этом если б чудак из Вальядолида не сделал бы голевой пас на Суареса, были бы без титула:)
А если бы еще не провальный сезон Барсы и не 60 травм в Реале, то вообще третьими как всегда.
Посмотрим в ЛЧ как сыграет "выросший" клуб.
Хотя в этом году уже видели, в принципе:))))
Чудом взятый липовый трофей, против обескровленного Реала и унылой Барсы Кумана.
А это на минутку самый высокооплачиваемый тренер в мире!!!
Всем Соккером смеемся))
Чудом взятый липовый трофей, против обескровленного Реала и унылой Барсы Кумана.
А это на минутку самый высокооплачиваемый тренер в мире!!!
Всем Соккером смеемся))