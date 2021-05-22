ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеИспания. Примера 2020/2021

Симеоне: «Я не ошибся, оставшись в „Атлетико“. Клуб продолжает расти»

22 мая 2021, 22:57

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мыслями после победы в чемпионате Испании.

Я испытываю радость за многих людей. В такой сложный год, когда многие покинули нас из-за вируса, «Атлетико» стал чемпионом. Это был трудный год, один из труднейших за нашу историю, но один из лучших для чемпионства.

Я смеюсь, не знаю почему, но мне хочется смеяться. Эта радость идет изнутри. Сегодня я просматривал последний матч на «Кальдероне», когда думал, оставаться ли в клубе. Я сказал, что останусь, поскольку думал, что у клуба есть будущее, и не ошибался.

Клуб продолжает расти, мы проделали огромную работу рука об руку с Мигелем, Энрике, всеми людьми, которых вы не видели. Это дало клубу стабильность и результаты.

Все новости
Варан: «Странно видеть, как Зидан покидает „Реал“. Он великий тренер»
Сегодня, 04:30 Комментарии2
Гвардиола: «Никогда не тренировал игрока с таким потенциалом, как у Фодена»
Сегодня, 00:14 Комментарии4
Снейдер: «„Челси“ — фаворит финала Лиги чемпионов»
Вчера, 23:25 Комментарии5
Сабалета: «Трансфер Агуэро убедит Месси остаться в „Барселоне“»
Вчера, 22:18 Комментарии3
Фонсека: «Де Зерби — лучший выбор для „Шахтёра“»
Вчера, 21:03 Комментарии3
Агент Калиендо: «ПСЖ хочет объединить дуэт Роналду-Месси в Париже»
Вчера, 19:43 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
26 мая в 15:17
никак не сказать, что растёт !
ужасный кризис у тех двоих ...
Garrincha58
Garrincha58
23 мая в 11:13
не особо то Атлетико растёт, а почему стал чемпионом да тут всё на поверхности просто резко сдала Барса да и Реал тоже сыграл нестабильно и местами слабо
Брулин
Брулин
23 мая в 10:33
Симеоне отрабатывает свои деньги. Клуб меняется,да, они слабее Атлетико-16, например, в обороне, но рисунок игры в атаке совсем другой, так что кто-то, а он точно заслуживает свои деньги, Атлетико - это топ-клуб по праву уже 8 лет!
Per4ick
Per4ick ответ Funny_Smailik (раскрыть)
23 мая в 06:58
ну так пусть твой пеп возьмет середняка и сделает чемпионом или только и может брать всякие барселоны баварии и сити с миллиардным бюджетом?
КЭТиК
КЭТиК
23 мая в 06:43
Пусть Гризманн кусает локти.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
23 мая в 06:09, ред.
Эль Чоло, всегда его уважал как тренера. Это видно по моим пятелетним комментариям, когда он лучшего тренера брал. Чуть два раза не выиграл ЛЧ. Но Платини, Роналду и деньги Переса решили дело против них. С этим тренером матрас вырос из середняка в гранд, и стабильно показывает хороший футбол. После Пепа, в Испании лучший он. Лысый физрук из сливочного стана рядом не стоял. Легко с именами и деньгами. Попробуй середняка тренируй. Клопп с Ливером тоже хорош как тренер, но его команда быстро сдулась. Убери Мане, Салаха и Ливера нет. А Симеоне, любого игрока вписывает в свою схему. Короче топ. 😀
ЮЗИК
ЮЗИК
23 мая в 05:46
Матрасам ещё повезло что соперники провели не лучшие свои сезоны
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
23 мая в 05:43
С удовольствием поздравляю Атлетико и самого Симеоне с чемпионством! Диего трудяга, один из лучших тренеров в Европе!
Ironigor
Ironigor
23 мая в 02:08
Мои поздравления Диего !!!
Leha-ha50
Leha-ha50
23 мая в 02:01
Победа в чемпионате трудная , но вполне заслуженная. Атлетико уверенно шел с самого начала , а конкуренты периодически спотыкались. И вот когда разрыв достиг десяти очков, да и еще игра в запасе была, казалось титул будет взят за несколько туров до завершения чемпионата. Но вдруг , что надломилось в игре Атлетико, а Барса с Реалом как раз игру наладили. Погоня почти удалась, но Атлетико все же смог собраться и , несмотря на валидольную концовку, сумел все же финишировать первым . С чем команду и поздравляем.
Всем здоровья.
f4mtgyb2fq23
f4mtgyb2fq23
23 мая в 01:49
Симеоне молодец.Был бы на месте Кумана Симеоне,досрочно Барса стала бы чемпионом
Dauletbek
Dauletbek
22 мая в 23:47
2 раза стал чемпионом Испании в последнем туре. Надо избавляться от таких привычек оставлять всё на последний тур
Project Pandora
Project Pandora
22 мая в 23:39
А в чём собственно заключается рост? Молодцы, что дотерпели до чемпионства, но не более. В целом, скорее топтание на месте, если не деградация.
BDA8181
BDA8181
22 мая в 23:39, ред.
Симеоне красавчик, ткнул носом двух себдограндов в самое не балуюся и показал им свое место! Красавчик ))) Поздравляю с заслуженной и не липовой победой!!!
gentlewolf
gentlewolf
22 мая в 23:35
    5bgg7qk52drv
    5bgg7qk52drv
    22 мая в 23:15
      sv_1969
      sv_1969
      22 мая в 23:03
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100